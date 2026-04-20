FC 26 dit au revoir aux TOTW, c'est fini

Si vous vous demandez pourquoi aucune TOTW n'est sortie depuis le début du mois d'avril sur FC 26, nous vous donnons la réponse.
Cela fait des années que la licence FIFA, devenue EA SPORTS FC, propose tous les mercredis des cartes spéciales, les fameuses TOTW, la Team of the Week
(Équipe de la Semaine en français), mettant en avant les joueurs ayant le plus performé avec leur club lors de la dernière journée de championnat. Alors que la TOTW 30 est sortie le mercredi 8 avril sur FC 26
, aucune n'est sortie ce 15 avril, alors que nous aurions dû avoir la TOTW 31
, et attention spoiler : aucune ne sortira ces prochaines semaines. Explications.
Pourquoi il n'y a plus de TOTW sur FC 26 ?
Les développeurs n'ont pas donné de raison particulières et n'ont pas communiqué officiellement sur l'absence de la TOTW depuis ce 8 avril, mais chaque année, alors que la TOTS approche (Team of the Season), soit la meilleure équipe de chaque championnat, par rapport aux performances de la saison 2025-2025, EA Sports met fin aux TOTW.
Historiquement, EA Sports ne permet pas à deux joueurs d'être dans la même promotion, puisqu'une seule de ses cartes se trouve dans les packs. C'est probablement la raison pour laquelle la TOTW est stoppée lorsque les équipes de la saison sortent, pour éviter de potentiels doublons. Bien que cela n'impacte pas réellement les joueurs, puisque nous ne retrouvons que très peu ces joueurs dans les différentes équipes. Ces cartes servent, surtout, pour les DCE.
Rendez-vous dans FC 27
Les prochaines TOTW sortiront donc dans FC 27
, à partir de fin septembre, si EA Sports ne change pas ses plans.
Néanmoins, il est possible que les développeurs nous réservent quelques surprises, en modifiant potentiellement ces cartes devenues très prisées pour les DCE, comme nous vous le disions, tandis qu'elles restent très minoritaire dans l'élaboration de l'équipe.
En attendant, vous retrouverez les différentes TOTS de FC 26 dans nos colonnes, tous les vendredis, lorsqu'elles sortiront. Et si vous souhaitez vous lancer dans une carrière parce que vous êtes lassé du mode Ultimate Team, rappelons qu'un guide des meilleures pépites de FC 26
, mais aussi des agents libres
, est disponible, pour vous aider.
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