FC 26 dévoile sa bande-son avec Ed Sheeran et Moise Kean

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 15 septembre 2025 à 17h33
La bande-son de FC 26 s'annonce exceptionnelle avec 109 titres venus du monde entier. Pour la première fois, un footballeur professionnel y figure, l'international italien Moise Kean, alias KMB.
FC 26 dévoile sa bande-son avec Ed Sheeran et Moise Kean
La tradition se poursuit. Alors que FC 26 est sur le point de débarquer, le titre embarquera les joueurs dans une expérience musicale aussi variée qu'inattendue. Avec plus de 100 morceaux issus de 30 pays, cette nouvelle sélection s'impose comme l'une des plus ambitieuses de la licence. Et pour la première fois, un joueur de football professionnel, Moise Kean, participe à la bande originale sous son nom de scène KMB.

Une sélection musicale audacieuse et mondiale

Parmi les artistes de renom, nous retrouvons notamment Ed Sheeran, qui signe un titre inédit, Fred again.., double lauréat des Grammy Awards, mais aussi JENNIE, Skepta, PinkPantheress et HAIM. La diversité est au rendez-vous avec des figures du rock comme The Cure, des étoiles montantes comme la Brésilienne Ebony, ou encore l'expérimental Obongjayar.

Comme dit plus haut, nous aurons aussi le droit, pour la première fois, à un footballeur en activité, en la personne de Moise Kean, l'ancien Parisien et international Italien, qui signe sous son nom de scène, KMB. Quoi qu'il en soit, les joueurs devront trouver leur plaisir.

À lire également

FC 26 : Les dates à connaître avant la sortie (accès anticipé, web app, TOTW 1, sortie...)

FC 26 : Les dates à connaître avant la sortie (accès anticipé, web app, TOTW 1, sortie...)

Un héritage de plus de 20 ans

Depuis ses débuts, la bande-son de FIFA, désormais EA SPORTS FC, a façonné la découverte musicale de millions de joueurs à travers le monde.
Depuis plus de deux décennies, la bande-son EA SPORTS FC façonne la culture mondiale en faisant découvrir à des millions de joueurs de nouveaux morceaux, artistes et genres.
Des titres iconiques ont accompagné la plupart des jeux FIFA, et Electronic Arts poursuit cela avec EA SPORTS FC, en tentant de faire toujours mieux. Cette année, pas moins de 27 titres inédits accompagneront l'expérience, consolidant la place de la licence comme un tremplin culturel et artistique.

Chargement du sondage...

0 votant

Des artistes émergents à l'honneur

Au-delà des superstars mondiales, la bande-son FC 26 met en lumière des artistes prometteurs. Joy Crookes, nommée aux BRIT Awards, apporte son mélange de R&B et de sonorités sud-asiatiques, tandis qu'Alewya, figure londonienne, mêle électronique, Afrobeat et influences alternatives.

Tout cela sera à découvrir dès le 26 septembre, ou plus tôt grâce à l'accès anticipé de FC 26. La bande-son est déjà disponible en intégralité sur Spotify et autres plateformes de streaming, permettant aux joueurs de se plonger dès maintenant dans l'ambiance de la prochaine saison.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Les meilleurs jeux de foot à faire pendant la Coupe du monde 2026
FC 26 04 juillet 2026

Les meilleurs jeux de foot à faire pendant la Coupe du monde 2026

Si vous êtes en manque de foot pendant la Coupe du monde 2026, voici une petite sélection de jeux à (re)découvrir, pour vivre le football d'une autre manière.
FC 26 : Le calendrier de toutes les promos de l'année (cartes spéciales)
FC 26 19 juin 2026

FC 26 : Le calendrier de toutes les promos de l'année (cartes spéciales)

Retrouvez le calendrier de toutes les promotions FC 26 de l'année, qui introduiront de nombreuses cartes spéciales en jeu.
FC 26 : Festival du football : Greats of the Game, les joueurs sont disponibles
FC 26 19 juin 2026

FC 26 : Festival du football : Greats of the Game, les joueurs sont disponibles

Les joueurs composant l'équipe Festival du football : Greats of the Game sont désormais disponibles dans les packs sur FC 26, pour une durée limitée.

commentaire (0)