FC 26 dévoile sa bande-son avec Ed Sheeran et Moise Kean

La bande-son de FC 26 s'annonce exceptionnelle avec 109 titres venus du monde entier. Pour la première fois, un footballeur professionnel y figure, l'international italien Moise Kean, alias KMB.
La tradition se poursuit. Alors que FC 26
est sur le point de débarquer, le titre embarquera les joueurs dans une expérience musicale aussi variée qu'inattendue. Avec plus de 100 morceaux issus de 30 pays
, cette nouvelle sélection s'impose comme l'une des plus ambitieuses de la licence. Et pour la première fois, un joueur de football professionnel, Moise Kean
, participe à la bande originale sous son nom de scène KMB.
Une sélection musicale audacieuse et mondiale
Parmi les artistes de renom, nous retrouvons notamment Ed Sheeran
, qui signe un titre inédit, Fred again..
, double lauréat des Grammy Awards, mais aussi JENNIE
, Skepta
, PinkPantheress
et HAIM
. La diversité est au rendez-vous avec des figures du rock comme The Cure
, des étoiles montantes comme la Brésilienne Ebony
, ou encore l'expérimental Obongjayar
.
Comme dit plus haut, nous aurons aussi le droit, pour la première fois, à un footballeur en activité, en la personne de Moise Kean, l'ancien Parisien et international Italien, qui signe sous son nom de scène, KMB. Quoi qu'il en soit, les joueurs devront trouver leur plaisir.
Un héritage de plus de 20 ans
Depuis ses débuts, la bande-son de FIFA, désormais EA SPORTS FC, a façonné la découverte musicale de millions de joueurs à travers le monde.
Depuis plus de deux décennies, la bande-son EA SPORTS FC façonne la culture mondiale en faisant découvrir à des millions de joueurs de nouveaux morceaux, artistes et genres.
Des titres iconiques ont accompagné la plupart des jeux FIFA, et Electronic Arts poursuit cela avec EA SPORTS FC, en tentant de faire toujours mieux. Cette année, pas moins de 27 titres inédits
accompagneront l'expérience, consolidant la place de la licence comme un tremplin culturel et artistique.
Des artistes émergents à l'honneur
Au-delà des superstars mondiales, la bande-son FC 26 met en lumière des artistes prometteurs
. Joy Crookes
, nommée aux BRIT Awards, apporte son mélange de R&B et de sonorités sud-asiatiques, tandis qu'Alewya
, figure londonienne, mêle électronique, Afrobeat et influences alternatives.
Tout cela sera à découvrir dès le 26 septembre, ou plus tôt grâce à l'accès anticipé de FC 26
. La bande-son est déjà disponible en intégralité sur Spotify et autres plateformes de streaming, permettant aux joueurs de se plonger dès maintenant dans l'ambiance de la prochaine saison.
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