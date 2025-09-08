FC 26 dévoile les 26 meilleures notes des joueurs et joueuses

À un peu plus de deux semaines de la sortie de FC 26, Electronic Arts vient de révéler les 52 meilleures notes, avec quelques légers changements.
Avec la sortie imminente de FC 26
, à la fin du mois de septembre, la nouvelle version de FIFA, les développeurs partagent de plus en plus d'informations. Et il est venu le moment de découvrir les 26 meilleurs joueurs et 26 meilleures joueuses
. Quelques changements importants sont à noter pour cette nouvelle saison comme les leaks nous l'ont déjà appris. Haaland perd un point, Salah en gagne 2 et Yamal, par exemple, se dote d'un joli +8. Rodri, pourtant absent une partie de la saison à cause d'une sérieuse blessure, ne perd qu'un seul point.
Meilleures notes de joueurs FC 26
Mais sans plus attendre, découvrez les 26 meilleures notes de FC 26, liste dans laquelle nous ne retrouvons pas Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui ont trusté les plus hautes places depuis plus de dix ans.
- 91 (+2) - Salah - AD - Liverpool
- 91 - Mbappé - BU - Real Madrid
- 90 (-1) - Rodri - MDC - Manchester City
- 90 (-1) - Haaland - BU - Manchester City
- 90 - Bellingham - MOC - Real Madrid
- 90 (+4) - Dembélé - BU - PSG
- 90 (+1) - Van Dijk - DC - Liverpool
- 89 (+5) - Raphinha - MG - FC Barcelone
- 90 (+8) - Yamal - MD - FC Barcelone
- 89 (+5) - Hakimi - DD - PSG
- 89 (+4) - Vitinha - MC - PSG
- 89 - Donnarumma - G - Manchester City
- 89 (+3) - Pedri - MC - FC Barcelone
- 89 (+3) - Kimmich - MDC - Bayern Munich
- 89 - Alisson - G - Liverpool
- 89 (-1) - Kane - BU - Bayern Munich
- 89 (+1)- Valverde - MC - Real Madrid
- 89 (-1) - Vinícius Jr - AG - Real Madrid
- 88 (+1) - Wirtz - MOC - Liverpool
- 89 - Courtois - G - Real Madrid
- 88 - Lewandowski - BU - FC Barcelone
- 88 (-1) - Lautaro Martínez - BU - Inter
- 88 (+3) - Isak - BU - Liverpool
- 88 (+1) - Musiala - MOC - Bayern Munich
- 88 (+3) - Gabriel - DC - Arsenal
- 88 (+1) - Saka - AD - Arsenal
Meilleures notes de joueuses FC 26
Pour ce qui est des femmes, les meilleures notes ont également été partagées, sans trop de chamboulement par rapport à la saison passée.
La sortie de FC 26 est prévue le 26 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch 1 et 2
- 91 - Alexia Putellas - MC - FC Barcelone
- 91 - Aitana Bonmatí - MC - FC Barcelone
- 90 - Hansen - AD - FC Barcelone
- 89 - Russo - BU - Arsenal
- 89 - Mariona - MC - FC Barcelone
- 89 - Patri Guijarro - MDC - FC Barcelone
- 89 - Khadija Shaw - BU - Manchester City
- 89 - Mapi León - DC - FC Barcelone
- 88 - Marie-Antoinette Katoto - BU - Olympique Lyonnais
- 88 - Kadidiatou Diani - AD - Olympique Lyonnais
- 88 - Lauren Wilson - BU - Portland Thorns
- 88 - Reiten - MG - Chelsea
- 88 - Ewa Pajor - BU - FC Barcelone
- 88 - Christiane Endler - G - Olympique Lyonnais
- 88 - Debinha - MOC - Kansas City Current
- 88 - Irene Paredes - DC - FC Barcelone
- 87 - Kelly - MD - Arsenal
- 87 - Heaps - MOC - Olympique Lyonnais
- 87 - Bronze - DD - Chelsea
- 87 - Lavelle - MC - NJ/NY Gotham
- 87 - Karchaoui - MC - Paris SG
- 87 - Williamson - DC - Arsenal
- 87 - Mead - MD - Arsenal
- 87 - Swanson - MG - Washington Spirit
- 87 - Hegerberg - BU - Olympique Lyonnais
- 87 - Hemp - AG - Manchester City
. Vous pouvez, par ailleurs, d'ores et déjà le précommander pour profiter de divers bonus exclusifs
. Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous le proposer en réduction
.
commentaire (0)