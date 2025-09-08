FC 26 dévoile les 26 meilleures notes des joueurs et joueuses

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 septembre 2025 à 18h57
À un peu plus de deux semaines de la sortie de FC 26, Electronic Arts vient de révéler les 52 meilleures notes, avec quelques légers changements.
FC 26 dévoile les 26 meilleures notes des joueurs et joueuses
Avec la sortie imminente de FC 26, à la fin du mois de septembre, la nouvelle version de FIFA, les développeurs partagent de plus en plus d'informations. Et il est venu le moment de découvrir les 26 meilleurs joueurs et 26 meilleures joueuses. Quelques changements importants sont à noter pour cette nouvelle saison comme les leaks nous l'ont déjà appris. Haaland perd un point, Salah en gagne 2 et Yamal, par exemple, se dote d'un joli +8. Rodri, pourtant absent une partie de la saison à cause d'une sérieuse blessure, ne perd qu'un seul point. 

Meilleures notes de joueurs FC 26

Mais sans plus attendre, découvrez les 26 meilleures notes de FC 26, liste dans laquelle nous ne retrouvons pas Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui ont trusté les plus hautes places depuis plus de dix ans.
  • 91 (+2) - Egypte Salah - AD - Liverpool
  • 91 - France Mbappé - BU - Real Madrid
  • 90 (-1) - Espagne Rodri - MDC - Manchester City
  • 90 (-1) - Norvege Haaland - BU - Manchester City
  • 90 - Angleterre Bellingham - MOC - Real Madrid
  • 90 (+4) - France Dembélé - BU - PSG
  • 90 (+1) - Pays-bas Van Dijk - DC - Liverpool
  • 89 (+5) - Brésil Raphinha - MG - FC Barcelone
  • 90 (+8) - Espagne Yamal - MD - FC Barcelone
  • 89 (+5) - France Hakimi - DD - PSG
  • 89 (+4) - France Vitinha - MC - PSG
  • 89 - Italie Donnarumma - G - Manchester City
  • 89 (+3) - Espagne Pedri - MC - FC Barcelone
  • 89 (+3) - Allemagne Kimmich - MDC - Bayern Munich
  • 89 - Brésil Alisson - G - Liverpool
  • 89 (-1)  - Angleterre Kane - BU - Bayern Munich
  • 89 (+1)- Angleterre Valverde - MC - Real Madrid
  • 89 (-1) - Brésil Vinícius Jr - AG - Real Madrid
  • 88 (+1) - Allemagne Wirtz - MOC - Liverpool
  • 89 - Belgique Courtois - G - Real Madrid
  • 88 - Pologne Lewandowski - BU - FC Barcelone
  • 88 (-1) - Argentine Lautaro Martínez - BU - Inter
  • 88 (+3) - Allemagne Isak - BU - Liverpool
  • 88 (+1) - Allemagne Musiala - MOC - Bayern Munich
  • 88 (+3) - Brésil Gabriel - DC - Arsenal
  • 88 (+1) - Angleterre Saka - AD - Arsenal

Meilleures notes de joueuses FC 26

Pour ce qui est des femmes, les meilleures notes ont également été partagées, sans trop de chamboulement par rapport à la saison passée.
  • 91 - Espagne Alexia Putellas - MC - FC Barcelone
  • 91 - Espagne Aitana Bonmatí - MC - FC Barcelone
  • 90 - Norvège Hansen - AD - FC Barcelone
  • 89 - Angleterre Russo - BU - Arsenal
  • 89 - Espagne Mariona - MC - FC Barcelone
  • 89 - Espagne Patri Guijarro - MDC - FC Barcelone
  • 89 - Jamaïque Khadija Shaw - BU - Manchester City
  • 89 - Espagne Mapi León - DC - FC Barcelone
  • 88 - France Marie-Antoinette Katoto - BU - Olympique Lyonnais
  • 88 - France Kadidiatou Diani - AD - Olympique Lyonnais
  • 88 - Angleterre Lauren Wilson - BU - Portland Thorns
  • 88 - Norvège Reiten - MG - Chelsea
  • 88 - Pologne Ewa Pajor - BU - FC Barcelone
  • 88 - Chili Christiane Endler - G - Olympique Lyonnais
  • 88 - Brésil Debinha - MOC - Kansas City Current
  • 88 - Espagne Irene Paredes - DC - FC Barcelone
  • 87 - Angleterre Kelly - MD - Arsenal
  • 87 - Angleterre Heaps - MOC - Olympique Lyonnais
  • 87 - Angleterre Bronze - DD - Chelsea
  • 87 - États-Unis Lavelle - MC - NJ/NY Gotham
  • 87 - France Karchaoui - MC - Paris SG
  • 87 - Angleterre Williamson - DC - Arsenal
  • 87 - Angleterre Mead - MD - Arsenal
  • 87 - États-Unis Swanson - MG - Washington Spirit
  • 87 - Norvège Hegerberg - BU - Olympique Lyonnais
  • 87 - Angleterre Hemp - AG - Manchester City 
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La sortie de FC 26 est prévue le 26 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch 1 et 2. Vous pouvez, par ailleurs, d'ores et déjà le précommander pour profiter de divers bonus exclusifs. Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous le proposer en réduction.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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