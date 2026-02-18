FC 26 devient enfin accessible gratuitement avec une offre spéciale

Electronic Arts tente une nouvelle approche pour séduire les joueurs avec le lancement de EA SPORTS FC 26 Showcase. Cette version d'essai gratuite, disponible dès maintenant sur consoles et PC, propose une sélection de modes en rotation et du cross-play pour tester le titre sans frais.
Electronic Arts semble décidé à ne laisser aucun joueur sur la touche à l'approche des grandes échéances sportives. Dans une stratégie visant probablement à revitaliser sa base d'utilisateurs avant la Coupe du Monde 2026, l'éditeur américain vient d'officialiser le déploiement de EA SPORTS FC 26 Showcase
. Il ne s'agit pas d'une simple démo classique, mais bien d'une version d'essai téléchargeable gratuitement
, conçue pour offrir un avant-goût substantiel de la simulation de football.
Un contenu rotatif pour découvrir le jeu
Le concept central de ce Showcase repose sur la rotation. Contrairement à une version figée, le contenu accessible aux joueurs sans abonnement évoluera avec le temps
. Pour le lancement, EA met l'accent sur la convivialité et l'apprentissage de FC 26
. Les utilisateurs peuvent dès à présent s'essayer au mode Apprendre à jouer pour maîtriser les nouvelles mécaniques, ou se lancer dans des matchs rapides via le mode Coup d'envoi.
L'attraction principale reste sans doute l'accès au mode Clubs Rush, introduit dans la licence il y a deux ans. Ce format en 5 contre 5 permet de faire équipe avec des amis lors d'événements Live. Côté licences, l'éditeur ne s'est pas moqué des joueurs qui jouent via cette offre gratuite avec l'intégralité des clubs de Ligue 1 McDonald's,
de la Bundesliga ou encore d'Arkema Première Ligue. Des clubs de prestige sont également jouables pour garantir du spectacle, notamment le Real Madrid, Manchester City ou encore l'AS Roma.
Les limites techniques et la progression
Si l'offre est alléchante, elle comprend quelques contraintes techniques qu'il faut souligner. Premièrement, le Showcase exige une connexion internet permanente, quel que soit le mode de jeu choisi. De plus, l'accès aux fonctionnalités en ligne nécessite les abonnements habituels (PS Plus ou Game Pass) sur consoles.
Cependant, Electronic Arts a eu la bonne idée d'intégrer le cross-play
, permettant aux joueurs de la version gratuite d'affronter ou de coopérer avec ceux possédant la version complète. De plus, toute progression acquise durant cette phase d'essai sera conservée en cas d'achat par la suite.
Naturellement, cette version gratuite ne donne pas les clés de la maison. Les modes les plus chronophages comme la Carrière (manager ou joueur) et la gestion complète d'une équipe Ultimate Team restent exclusifs à la version payante
. De même, si le passe saisonnier permet de débloquer des récompenses, certaines resteront inaccessibles sans l'achat du jeu complet. EA offre donc une porte d'entrée intéressante, disponible sur PC, PlayStation et Xbox, pour les joueurs, en tentant d'attirer de nouvelles personnes, alors que FC 26 aura globalement déçu jusqu'à présent. Pour vous faire une idée, vous pouvez retrouver notre test de FC 26
.
commentaires (4)
FC 26 shocawase
Acheté bien trop cher (10.50€ sur luna), car ce jeu est beugé a mort et est une pompe à fric pour les pigeons (fut). Bien-sûr qu'il essais de séduire les gens....
Merci pour l'info, bon article 👍
Merci mais non merci le gameplay est naze depuis quelques temps, j'attends un mode carrière 2.0 bien plus réaliste et fun, avec de la difficulté