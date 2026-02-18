FC 26 devient enfin accessible gratuitement avec une offre spéciale



le 18 février 2026 à 18h34 Publié par Corentin Rimbert le 18 février 2026 à 18h34

Electronic Arts tente une nouvelle approche pour séduire les joueurs avec le lancement de EA SPORTS FC 26 Showcase. Cette version d'essai gratuite, disponible dès maintenant sur consoles et PC, propose une sélection de modes en rotation et du cross-play pour tester le titre sans frais.