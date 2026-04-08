FC 26 : Comment voter pour les TOTS ?

Les TOTS sont sur le point d'arriver dans FC 26, et vous pouvez d'ores et déjà voter. Voici la marche à suivre.
La fin de saison approche à grands pas, et chaque championnat est sur le point de livrer son verdict, avec parfois un joli suspens. Si le titre semble joué en Serie A et en Bundesliga, la Premier League reste indécise compte tenu de la forme récente d'Arsenal et du match en moins de Manchester City, mais aussi la confrontation entre les deux clubs. En Espagne, l'écart entre le FC Barcelone et le Real Madrid s'est creusé, mais rien n'est encore joué, alors que du côté de la France, le RC Lens semble avoir dit adieu à ses rêves de titre, face au PSG. Dans tous les cas, de nombreuses équipes nous ont fait rêver ces derniers mois, avec de belles surprises. C'est sans aucun doute que nous retrouverons certains de ces joueurs dans les différentes TOTS, qui arriveront d'ici quelques semaines dans FC 26
.
La TOTS arrive dans FC 26
En plein mois d'avril, il est temps pour EA Sports de lancer la Team of the Season dans FC 26
, qui récompensera les 11 meilleurs joueurs de chacun des championnats
. Tous sont concernés, même des championnats mineurs qui n'étaient pas mis en avant auparavant.
Il sera donc possible de voter pour les compétitions suivantes cette année :
- Ligue 1
- Arkema Première Ligue
- Eredivise
- Premier League
- EFL Combinée
- BWSL
- Bundesliga
- Süper Lig
- Frauner-Bundesliga
- Serie A
- Sélection Europe
- NWSL
- LaLiga
- Liga Portugal
- Liga F
- Saudi Pro
- MLS
- Reste du monde
- Ultime
Comment voter pour la TOTS FC 26 ?
Pour voter pour la TOTS de FC 26
, et chacune de ces équipes, vous allez pouvoir vous rendre sur le site officiel
. À l'heure où ces lignes sont écrites, seule la Premier League est disponible pour les votes. Mais les autres championnats le seront prochainement. Il faut donc y retourner de temps en temps si vous souhaitez voter pour tous les championnats. Vous pouvez retrouver le calendrier de sortie des TOTS de FC 26 ici
.
Vous pourrez ensuite choisir les joueurs parmi quelques nommés
, et faire votre onze type de la saison du championnat. Par exemple, voici notre TOTS de la saison en PL
, selon nous.
N'hésitez pas à partager également vos sélections à mesure que EA Sports ouvre les votes pour la TOTS ces prochains jours.
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