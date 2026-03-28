FC 26 : Quand vont sortir les TOTS cette année ?

Il est bientôt l'heure de la TOTS pour les joueurs de FC 26. Retrouvez à partir de quand ces cartes prisées arriveront dans les packs du mode Ultimate Team.

Quand sortent les TOTS sur FC 26 ?

17 avril → Début de la TOTS (Serie A, Sélection Europe, NWSL))

Début de la TOTS (Serie A, Sélection Europe, NWSL)) 24 avril → Deuxième vague (Premier League, EFL Combinée et BWSL)

→ Deuxième vague (Premier League, EFL Combinée et BWSL) 1 mai → Troisième vague (Bundesliga, Süper Lig, Frauen-Bundesliga)

→ Troisième vague (Bundesliga, Süper Lig, Frauen-Bundesliga) 8 mai → Quatrième vague (L1, Arkema Première Ligue et Eredivise)

→ Quatrième vague (L1, Arkema Première Ligue et Eredivise) 15 mai → Cinquième vague (LaLiga, Liga Portugal, Liga F)

PS4 & PS5 Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction. 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction. 5900 Points FC → 35,99 € au lieu de 50 €, soit 28 % de réduction. 12 000 Points FC → 69,89 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction. 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.



Les, sont généralement le dernier événement majeur de l'année sur FIFA, devenu EA SPORTS FC depuis deux ans maintenant. À partir du mois d'avril, chaque championnat aura le droit à sa supposée meilleure équipe, avec évidemment toujours des débats et un choix qui se porte majoritairement sur des cartes métas.Alors que la fin de saison approche à grands pas, les joueurs se demandent. Nous tentons de vous répondre.Les informations ne sont pour le moment pas officiel, mais étant donné que EA Sports conserve peu ou prou le même fonctionnement chaque année, il est très facile d'estimer la date de sortie de la première TOTS de FC 26, et les suivantes.Ainsi, vous pouvez retrouver ci-dessous la date de sortie de la première TOTS, ainsi qu'entre parenthèses la ou les championnats qui étaient mis en avant à ce même moment l'an dernier. Gardez néanmoins en tête que les championnats ne devraient pas forcément suivre le même ordre.Viendra ensuite. Cela ne marquera pas pour autant la fin de saison sur FC 26, qui devrait recevoir du contenu en lien avec la Coupe du monde, sans mode officiel, mais en mettant en avant les joueurs qui performent, avec, espérons-le, de nombreux Français.La TOTS durera donc un peu plus d'un mois, promettant de nombreuses belles cartes dans les packs. Notez que c'est la communauté qui choisit, en votant pour chaque TOTS.Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire