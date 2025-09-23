FC 26 : Comment faire le plein d'XP sur le mode Ultimate Team ?

Cette année, il est plus difficile d'engranger de l'XP sur Ultimate Team, le mode populaire de FC 26. Nous vous donnons quelques astuces.

Comment gagner de l'XP (SP) sur FC 26 ?

L'XP sert a récupérer les récompenses du passe.

Regardez les objectifs, notamment hebdomadaires et quotidiens. Certains sont limités dans le temps, ne les manquez pas.

Les récompenses Clash d'Équipes et Rivals vous donnent de l'XP.

Faire certains DCE vous donne également de l'XP, ne les laissez pas de côté.

Si le cœur vous en dit, les Draft vous permettent aussi de récupérer de l'expérience.

Jouez tous les jours.

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PS4 & PS5 Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction. 2800 Points FC → 17,99 € au lieu de 25 €, soit 28 % de réduction. 5900 Points FC → 35,99 € au lieu de 50 €, soit 28 % de réduction. 12 000 Points FC → 69,89 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction. 18 500 Points FC → 99,99 € au lieu de 150 €, soit 33 % de réduction.



Le mode Ultimate Team est toujours le porte étendard de la licence. Naturellement présent dans, UT (son vrai nom) propose plusieurs nouveautés plus ou moins intéressantes tels que le retour des tournois, qui montre à quel point les joueurs peuvent parfois être égoïste et ruiner des parties. À l'image de chaque année, il faudra gagner de l'expérience pour débloquer des récompenses gratuites et toujours bienvenues. Néanmoins, sur, c'est pourquoi nous vous donnonsCette année, il sera plus difficile de progresser dans l'XP et les objectifs de saison, notamment parce que le gain d'XP lors des matchs est bien plus faible, comme ce fut le cas l'année dernière. Notez d'ailleurs que cette XP est maintenant nommée SP. Pour cela, il faudra réaliser des objectifs. Certains sont très faciles, d'autres plus longs, mais pour récupérer toutes les récompenses gratuites il faudra les valider.Rendez-vous donc dans la partie objectif, et voyez ce qu'il vous est demandé de faire. Jouer avec X joueurs d'un championnat, réussir des DCE, remporter des matchs... les demandes sont assez variées. Néanmoins, n'oubliez pas de consulter chaque catégorie, étant donné que certaines actions sont assez simples à réaliser.Enfin, rendez-vous du côté des « Moments », puisque ici vous serez aussi doublement gagnant. Vous obtiendrez des étoiles pour récupérer des packs, parfois intéressants, gratuitement. Mais vous validerez aussi quelques objectifs pour gagner de l'XP ou d'autres récompenses.Mais pour faire plus simple, voiciIl faudra néanmoins jouer pas mal de temps pour atteindre le niveau maximum et récupérer toutes les récompenses gratuites de saison.Enfin, sachez que vous pouvez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire