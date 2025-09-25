FC 26 Clashs d'équipes : à quelle heure sont distribuées les récompenses ?

Le mode Clashs d'équipe est très apprécié des joueurs Ultimate Team, puisqu'il permet de récupérer de belles récompenses assez facilement. Mais des joueurs se demandent quel jour et surtout à quelle heure ces dernières peuvent être récupérées dans FC 26. C'est ce que nous allons voir.
Le mode Ultimate Team de FC 26 propose de nombreux formats, dont les Clashs d'équipes
en solo face à des effectifs générés par la communauté, et deux autres proposés par Electronic Arts. Le cycle est hebdomadaire, vous marquez des points sur une sélection de matchs puis vous êtes classé mondialement. Vos récompenses dépendent de votre rang final et se débloquent à un horaire fixe chaque semaine
. C'est précisément ce que nous allons voir dans notre article avec l'heure des récompenses Clashs d'équipes dans FC 26
.
Quand peut-on récupérer ses récompenses Clashs d'équipes dans FC 26 ?
Les récompenses des Clashs d'équipes
sont distribuées tous les dimanches à 9 heures, heure française
. D'ailleurs, un compte à rebours est visible directement dans le menu Clashs d'équipes et indique le temps restant avant la distribution, ce qui permet de vous rappeler qu'il vous reste du temps, ou au contraire très peu, avant la fin de la semaine et donc des récompenses.
Comment fonctionne le cycle hebdomadaire des Clashs d'équipes ?
Le cycle reste inchangé par rapport aux épisodes précédents :
- 18 matchs pris en compte par semaine pour vos points.
- 16 matchs contre des équipes créées par d'autres joueurs.
- 2 matchs spéciaux → une équipe spéciale + la Team of the Week, offrant des gains majeurs.
Votre rang final dépend du total de points obtenus et de la comparaison avec les autres joueurs dans le monde. Plus votre total est élevé, plus le palier de récompenses
grimpe (packs, crédits, etc.). Attention néanmoins, les matchs passés ne peuvent plus être joués.
Enfin, augmenter la difficulté multiplie vos points, à condition de rester performant. Une victoire en Professionnel rapporte souvent plus qu'une défaite en Classe mondiale. Choisissez donc un niveau où vous pouvez enchaîner les succès de façon régulière, tout en marquant de nombreux buts pour être sûr de marquer le plus de points possible.
En fonction de votre palier, vous obtiendrez des packs, très souvent vendables, des crédits et parfois des bonus additionnels liés aux objectifs en cours. Plus votre classement est élevé le dimanche matin, plus la dotation est intéressante.
Enfin, sachez que vous pouvez acheter des Points FC
dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming
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- PS4 & PS5
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