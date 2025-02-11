PlayStation révèle les jeux les plus téléchargés en janvier 2025

Comme tous les mois, PlayStation a communiqué la liste des jeux les plus téléchargés le mois dernier, en janvier, avec de belles surprises.
PlayStation a révélé, via un article sur le site PlayStation Blog une liste indiquant les jeux les plus téléchargés sur le PS Store, en Europe et aux États-Unis, au cours du mois de janvier 2025
. Le classement proposé comprend des titres PS5, mais aussi PS4, PS VR2 (catégorie que nous laissons de côté), et des jeux free-to-play. Nous ne mentionnerons pas non plus le classement nord-américain.
Classement des jeux les plus téléchargés sur le PS Store en janvier 2025
En ce qui concerne les jeux PS5, c'est EA SPORTS FC 25 qui arrive en tête
, devant GTA V et Call of Duty: Black Ops 6. Le même trio de tête que le mois dernier. Hogwarts Legacy et le surprenant Minecraft complètent le top 5, tandis que Phasmophobia confirme son succès sur console. The Witcher 3 profite d'un regain d'intérêt en se plaçant onzième.
Pour ce qui est des jeux PS4
, nous retrouvons toujours FC 25 en première place, tandis que Red Dead Redemption 2 se place deuxième et l'étonnant Need for Speed Heat troisième.
- FC 25
- Red Dead Redemption 2
- Need for Speed Heat
- The Forest
- A Way Out
- Battlefield V
- Unravel Two
- Grand Theft Auto V
- Batman: Arkham Knight
- Battlefield 1
- theHunter: Call of the Wild
- Need for Speed Payback
- Hogwarts Legacy
- Minecraft
- Battlefield 4
- Gang Beasts
- Kingdom Come: Deliverance
- Mafia Trilogy
- Mortal Kombat X
- STAR WARS Battlefront II
À propos des free-to-play
, disponibles sur PS5 et PS4, Fortnite est premier, devant Marvel Rivals et Roblox.
Nul doute que le classement de février sera légèrement différent, avec des titres comme Kingdom Come: Deliverance 2
ou encore Monster Hunter Wilds
.
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