PlayStation révèle les jeux les plus téléchargés en janvier 2025



le 11 février 2025 à 14h40 Publié par Corentin Rimbert le 11 février 2025 à 14h40

Comme tous les mois, PlayStation a communiqué la liste des jeux les plus téléchargés le mois dernier, en janvier, avec de belles surprises.