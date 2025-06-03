FC 25 propose une ultime mise à jour, en attendant FC 26

FC 25 : Patch #17, les détails de la mise à jour du 2 juillet
Découvrez tous les changements de la mise à jour du 2 juillet de FC 25, qui modifie certains éléments du gameplay et corrige quelques problèmes.
Patch notes MàJ #15 FC 25
MISE À JOURLa dernière mise à jour de la saison (Mise à jour n°15) est disponible et contient trois ajustements d'équilibre du jeu à la suite de vos commentaires, plus des mises à jour pour Ultimate Team et le mode Carrière. Voici ce qui vous attend :
- Augmentation modérée de la précision des passes à ras de terre pour les éléments j. ayant des attributs Passe élevés.
- Importante réduction de l'efficacité des sorties des gardiens avec le Style de jeu Sort du but et légère réduction de celle des éléments j. avec le Style de jeu+ Sort du but.
- Nouvelle saison et nouveau passe Premium dans Ultimate Team.
- Augmentation du maximum de Styles de jeu+ que les éléments j. UT peuvent avoir (jusqu'à 5).
- Mise à jour du choix d'ICÔNE dans Carrière de pro.
- Actualisation de l'interface du mode Carrière pour les rencontres et les résultats.
- Actualisation du menu principal avec un thème festif.
Gameplay
Les modifications suivantes ont été apportées
- Augmentation modérée de la précision des passes à ras de terre pour les éléments j. ayant des attributs Passe élevés.
- Ce changement n'affecte pas les passes à ras de terre appuyées.
- Légère réduction de la vitesse d'accélération des gardiens avec le Style de jeu+ Sort du but.
- Importante réduction de la vitesse d'accélération des gardiens avec le Style de jeu Sort du but.
Ultimate Team
Voici les changements apportés
- Augmentation du nombre maximal de Styles de jeu+ à 5.
Mode Carrière
Les modifications suivantes ont été apportées
- Mise à jour du choix d'ICÔNE dans Carrière de pro pour intégrer Birgit Prinz, George Best, Johan Cruyff et Garrincha.
- Dans Carrière de manager, les matchs 5-5 des compétitions jeunes peuvent être disputés en coop (jusqu'à quatre personnes), avec la possibilité de choisir une équipe.
- Actualisation de l'UI des rencontres et des résultats et mise à jour de la couverture des résultats sur les réseaux sociaux.
Correction des problèmes suivants
- Un problème de stabilité pouvait se produire en simulant des matchs à l'accueil puis en les jouant en tant que vrai athlète dans Carrière de pro.
- Parfois, l'onglet Tatouages n'était pas disponible pour la personnalisation d'athlètes.
Général, audio et visuel
Voici les changements apportés
- Mise à jour de certains écussons, coupes de cheveux, maillots, équipements, tifos, tatouages et scènes.
Correction des problèmes suivants
- Correction de certains problèmes de stabilité qui pouvaient se produire.
- Correction de cas de textes et d'images provisoires incorrects.
- Dans certains cas, certains paramètres de musique n'étaient pas sauvegardés correctement.
- Dans certains cas, les vidéos EATV ne se chargeaient pas.
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