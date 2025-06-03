FC 25 propose une ultime mise à jour, en attendant FC 26

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 juin 2025 à 14h47
Découvrez tous les changements de la mise à jour du 3 juin de FC 25, qui est la dernière pour le jeu de foot, avant sa suite, qui sera très probablement dévoilée dans quelques semaines.
FC 25 propose une ultime mise à jour, en attendant FC 26
Electronic Arts continue d'améliorer FC 25, alors même que les joueurs vont l'abandonner peu à peu, étant donné que la saison de foot touche à sa fin. Celle-ci touche essentiellement le gameplay, avec quelques ajustements, des nouveautés dont la saison 8 et son passe, tout en corrigeant des problèmes. 

Vous pouvez retrouver les détails en dessous du patch notes du 3 juin de FC 25, qui est disponible sur toutes les plateformes.

Patch notes MàJ #15 FC 25

MISE À JOUR

La dernière mise à jour de la saison (Mise à jour n°15) est disponible et contient trois ajustements d'équilibre du jeu à la suite de vos commentaires, plus des mises à jour pour Ultimate Team et le mode Carrière. Voici ce qui vous attend :
  • Augmentation modérée de la précision des passes à ras de terre pour les éléments j. ayant des attributs Passe élevés.
  • Importante réduction de l'efficacité des sorties des gardiens avec le Style de jeu Sort du but et légère réduction de celle des éléments j. avec le Style de jeu+ Sort du but.
  • Nouvelle saison et nouveau passe Premium dans Ultimate Team.
  • Augmentation du maximum de Styles de jeu+ que les éléments j. UT peuvent avoir (jusqu'à 5).
  • Mise à jour du choix d'ICÔNE dans Carrière de pro.
  • Actualisation de l'interface du mode Carrière pour les rencontres et les résultats.
  • Actualisation du menu principal avec un thème festif.

Gameplay

Les modifications suivantes ont été apportées

  • Augmentation modérée de la précision des passes à ras de terre pour les éléments j. ayant des attributs Passe élevés.
    • Ce changement n'affecte pas les passes à ras de terre appuyées.
  • Légère réduction de la vitesse d'accélération des gardiens avec le Style de jeu+ Sort du but.
  • Importante réduction de la vitesse d'accélération des gardiens avec le Style de jeu Sort du but.

Ultimate Team

Voici les changements apportés

  • Augmentation du nombre maximal de Styles de jeu+ à 5.

Mode Carrière

Les modifications suivantes ont été apportées 

  • Mise à jour du choix d'ICÔNE dans Carrière de pro pour intégrer Birgit Prinz, George Best, Johan Cruyff et Garrincha.
  • Dans Carrière de manager, les matchs 5-5 des compétitions jeunes peuvent être disputés en coop (jusqu'à quatre personnes), avec la possibilité de choisir une équipe.
  • Actualisation de l'UI des rencontres et des résultats et mise à jour de la couverture des résultats sur les réseaux sociaux.

Correction des problèmes suivants

  • Un problème de stabilité pouvait se produire en simulant des matchs à l'accueil puis en les jouant en tant que vrai athlète dans Carrière de pro.
  • Parfois, l'onglet Tatouages n'était pas disponible pour la personnalisation d'athlètes.

Général, audio et visuel

Voici les changements apportés

  • Mise à jour de certains écussons, coupes de cheveux, maillots, équipements, tifos, tatouages et scènes.

Correction des problèmes suivants

  • Correction de certains problèmes de stabilité qui pouvaient se produire.
  • Correction de cas de textes et d'images provisoires incorrects.
  • Dans certains cas, certains paramètres de musique n'étaient pas sauvegardés correctement.
  • Dans certains cas, les vidéos EATV ne se chargeaient pas.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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