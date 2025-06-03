FC 25 propose une ultime mise à jour, en attendant FC 26



le 03 juin 2025 à 14h47 Publié par Corentin Rimbert le 03 juin 2025 à 14h47

Découvrez tous les changements de la mise à jour du 3 juin de FC 25, qui est la dernière pour le jeu de foot, avant sa suite, qui sera très probablement dévoilée dans quelques semaines.