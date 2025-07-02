FC 25 : Patch #17, les détails de la mise à jour du 2 juillet

FC 25 : Path to Glory, les joueuses sont disponibles
Les nouvelles cartes évolutives Path to Glory de FC 25 viennent d'être dévoilées par Electronic Arts, mettant à l'honneur certaines des joueuses participant à l'Euro 2025.
Patch notes MàJ #17 FC 25
Jouabilité
Changement apporté
- Les tacles ratés peuvent désormais mettre plus de temps à revenir à l'état normal, les tacles appuyés étant les plus affectés.
- Ce changement a pour objectif de réduire les situations où un tacle raté mène instantanément à une nouvelle tentative de tacle.
Ultimate Team
Correction du problème suivant
- Dans certains cas spécifiques, la récupération des récompenses du passe Premium ne fonctionnait pas comme prévu.
Mode Carrière
Changement apporté
- Mise à jour de la liste des ICÔNES disponibles en Carrière de pro.
- Ce changement sera activé via une mise à jour du serveur peu de temps après la mise à jour principale.
Général, audio et visuel
Les modifications suivantes ont été apportées
- Mise à jour d'invites de touches, coiffures, maillots, équipements, stades, trophées, badges, panneaux publicitaires et finalisation de certains textes et images.
commentaires (2)
Ce serait bien que la mise à jour prennent en compte les transferts des joueurs et les modifications des joueurs comme Cherki qui a comme 70 de note générale et qui n'est pas transféré et d'autres joueurs comme Paul Pogba qui n'était pas sur le jeu et qui a signé à Monaco...
Oui sa serait bien que vous le mettez dans la mise à jour pour quond puisse jouer avec lui