FC 25 : Patch #17, les détails de la mise à jour du 2 juillet

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 juillet 2025 à 17h57
Découvrez tous les changements de la mise à jour du 2 juillet de FC 25, qui modifie certains éléments du gameplay et corrige quelques problèmes.
FC 25 : Patch #17, les détails de la mise à jour du 2 juillet
Electronic Arts continue d'améliorer FC 25 bien que nous sommes très proches de la révélation de FC 26. Quelques ajustements, mais aussi des corrections de bugs sont au programme. 

Vous pouvez retrouver les détails en dessous du patch notes du 2 juillet de FC 25, qui est disponible sur toutes les plateformes.

Patch notes MàJ #17 FC 25

Jouabilité

Changement apporté

  • Les tacles ratés peuvent désormais mettre plus de temps à revenir à l'état normal, les tacles appuyés étant les plus affectés.
  • Ce changement a pour objectif de réduire les situations où un tacle raté mène instantanément à une nouvelle tentative de tacle.

Ultimate Team

Correction du problème suivant

  • Dans certains cas spécifiques, la récupération des récompenses du passe Premium ne fonctionnait pas comme prévu.

Mode Carrière

Changement apporté 

  • Mise à jour de la liste des ICÔNES disponibles en Carrière de pro.
  • Ce changement sera activé via une mise à jour du serveur peu de temps après la mise à jour principale.

Général, audio et visuel

Les modifications suivantes ont été apportées

  • Mise à jour d'invites de touches, coiffures, maillots, équipements, stades, trophées, badges, panneaux publicitaires et finalisation de certains textes et images.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (2)

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ewang427 (invité) Le 03/07/2025 à 14:28

Ce serait bien que la mise à jour prennent en compte les transferts des joueurs et les modifications des joueurs comme Cherki qui a comme 70 de note générale et qui n'est pas transféré et d'autres joueurs comme Paul Pogba qui n'était pas sur le jeu et qui a signé à Monaco...

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Nicolas (invité) Le 05/07/2025 à 17:09

Oui sa serait bien que vous le mettez dans la mise à jour pour quond puisse jouer avec lui