FC 25 : Patch #17, les détails de la mise à jour du 2 juillet



le 02 juillet 2025 à 17h57 Publié par Corentin Rimbert le 02 juillet 2025 à 17h57

Découvrez tous les changements de la mise à jour du 2 juillet de FC 25, qui modifie certains éléments du gameplay et corrige quelques problèmes.