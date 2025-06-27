FC 25 : Path to Glory, les joueuses sont disponibles

Les nouvelles cartes évolutives Path to Glory de FC 25 viennent d'être dévoilées par Electronic Arts, mettant à l'honneur certaines des joueuses participant à l'Euro 2025.
Path to Glory sur FC 25, qu'est-ce que c'est ?
À l'occasion de l'Euro féminin 2025, qui aura lieu cette année en Suisse, EA Sports a décidé de dévoiler l'événement « Path to Glory
» de FC 25
, lequel met en avant quelques-unes des joueuses majeures de certaines équipes nationales, comme ce fut le cas l'an dernier pour l'Euro 2024 ou en 2022 pour la Coupe du monde. Les cartes proposées seront donc évolutives. En effet, en fonction des performances des équipes dans cette prestigieuse compétition, les joueurs ayant la chances d'avoir des cartes pourront voir leurs notes, statistiques et attributs changer significativement.
Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des joueuses Path to Glory de FC 25
, disponibles dans les packs et pour certains via les DCE ou Objectifs.
Les cartes Path to Glory FC 25
Team 1
Défenseurs
- 96 - Giulia Gwinn - DD - FC Bayern München
- 96 - Irene Paredes Hernández - DC - FC Barcelona
- 95 - Griedge Mbock - DC - Paris SG
Milieux
- 96 - Fridolina Rolfö - MG - FC Barcelona
- 96 - Grace Geyoro - MC - Paris SG
- 96 - Guro Reiten - MG - Chelsea
- 95 - Ewelina Kamczyk - MOC - FC Fleury 91
Attaquants
- 96 - Delphine Cascarino - AD - San Diego Wave
- 96 - Pernille Harder - BU - FC Bayern München
- 96 - Salma Celeste Paralluelo Ayingono - AG - FC Barcelona
- 95 - Lea Schüller - BU - FC Bayern München
- 95 - Vivianne Miedema - BU - Manchester City
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