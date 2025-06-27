FC 25 : Path to Glory, les joueuses sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 juin 2025 à 19h17
Les nouvelles cartes évolutives Path to Glory de FC 25 viennent d'être dévoilées par Electronic Arts, mettant à l'honneur certaines des joueuses participant à l'Euro 2025.
FC 25 : Path to Glory, les joueuses sont disponibles

Path to Glory sur FC 25, qu'est-ce que c'est ?

À l'occasion de l'Euro féminin 2025, qui aura lieu cette année en Suisse, EA Sports a décidé de dévoiler l'événement « Path to Glory » de FC 25, lequel met en avant quelques-unes des joueuses majeures de certaines équipes nationales, comme ce fut le cas l'an dernier pour l'Euro 2024 ou en 2022 pour la Coupe du monde. Les cartes proposées seront donc évolutives. En effet, en fonction des performances des équipes dans cette prestigieuse compétition, les joueurs ayant la chances d'avoir des cartes pourront voir leurs notes, statistiques et attributs changer significativement. 

Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des joueuses Path to Glory de FC 25, disponibles dans les packs et pour certains via les DCE ou Objectifs.

Les cartes Path to Glory FC 25

Team 1

Défenseurs

  • 96 - Allemagne Giulia Gwinn - DD - FC Bayern München
  • 96 - Espagne Irene Paredes Hernández - DC - FC Barcelona
  • 95 - France Griedge Mbock - DC - Paris SG

Milieux

  • 96 - Suède Fridolina Rolfö - MG - FC Barcelona
  • 96 - France Grace Geyoro - MC - Paris SG
  • 96 - Norvège Guro Reiten - MG - Chelsea
  • 95 - Pologne Ewelina Kamczyk - MOC - FC Fleury 91

Attaquants

  • 96 - France Delphine Cascarino - AD - San Diego Wave
  • 96 - Danemark Pernille Harder - BU - FC Bayern München
  • 96 - Espagne Salma Celeste Paralluelo Ayingono - AG - FC Barcelona
  • 95 - Allemagne Lea Schüller - BU - FC Bayern München
  • 95 - Pays-Bas Vivianne Miedema - BU - Manchester City
patch-to-glory-fc25-liste
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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