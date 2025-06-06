FC 25 : TOTS Ultime, les joueurs sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 juin 2025 à 19h20
Les joueurs composant l'Ultime Team of the Season (TOTS) sont désormais disponibles dans les packs sur FC 25, pour une durée limitée.
FC 25 : TOTS Ultime, les joueurs sont disponibles

TOTS Ultime, qu'est-ce que c'est ?

À l'instar de chaque fin de saison, Electronic Arts propose une équipe type des grands championnats européens, composée des joueurs qui ont marqué la saison par leur performance au sein de leur club. Dès ce 6 juin, après qu'une TOTS pour chaque ligue soit sortie depuis plus d'un mois, c'est l'Ultimate Team of the Season (TOTS) qui fait dès maintenant son apparition dans les packs sur le mode Ultimate Team de FC 25.

Sans grande surprise, nous retrouvons tous les meilleurs joueurs des cinq grands championnats que sont la Premier League, la Ligue 1, la Serie A, la Bundesliga et LaLiga, mais aussi de quelques ligues moins importantes. Bien évidemment, les meilleurs buteurs et passeurs de chacune de ses ligues sont présents ou presque dans cette sélection, avec également les défenseurs qui ont su se montrer très clinique et précis cette saison.

Vous pouvez retrouver l'ensemble de la TOTS Ultime de FC 25 ci-dessous.

Ultimate TOTS FC 25

Gardiens

  • 94 - Espagne David De Gea Quintana - G - Fiorentina

Défenseurs

  • 97 - Italie Alessandro Bastoni - DC - Lombardia FC
  • 97 - Allemagne Jonathan Tah - DC - Leverkusen
  • 97 - Pays-Bas Virgil van Dijk - DC - Liverpool
  • 95 - Espagne Iñigo Martínez Berridi - DC - FC Barcelona
  • 95 - Portugal Nuno Alexandre Tavares Mendes - DG - Paris SG
  • 95 - Équateur Willian Pacho - DC - Paris SG
  • 94 - Angleterre Trent Alexander-Arnold - DD - Liverpool
  • 95 - États-Unis Emily Sams - DC - Orlando Pride
  • 95 - Angleterre Lucy Bronze - DD - Chelsea
  • 95 - France Maëlle Lakrar - DC - Real Madrid
  • 95 - Angleterre Maya Le Tissier - DC - Manchester Utd
  • 95 - France Wendie Renard - DC - OL
  • 94 - Allemagne Carolin Simon - DG - FC Bayern München
  • 95 - Brésil Roger Ibanez Da Silva - DC - Al Ahli

Milieux

  • 97 - Angleterre Jude Bellingham - MOC - Real Madrid
  • 96 - Angleterre Declan Rice - MC - Arsenal
  • 96 - Allemagne Jamal Musiala - MOC - FC Bayern München
  • 96 - Portugal João Pedro Gonçalves Neves - MC - Paris SG
  • 96 - Italie Nicolò Barella - MC - Lombardia FC
  • 96 - Espagne Pedro González López - MDC - FC Barcelona
  • 96 - Écosse Scott McTominay - MC - SSC Napoli
  • 97 - Espagne Alexia Putellas Segura - MC - FC Barcelona
  • 97 - États-Unis Lindsey Horan - MOC - OL
  • 97 - Malawi Temwa Chawinga - MG - KC Current
  • 96 - Espagne Aitana Bonmatí Conca - MC - FC Barcelona
  • 96 - Allemagne Laura Freigang - MOC - Frankfurt
  • 96 - Espagne María Francesca Caldentey Oliver - MG - Arsenal
  • 95 - Allemagne Sjoeke Nüsken - MDC - Chelsea
  • 95 - États-Unis Trinity Rodman - MD - Washington Spirit
  • 96 - Japon Ao Tanaka - MDC - Leeds United
  • 96 - Brésil Evander da Silva Ferreira - MOC - FC Cincinnati
  • 96 - France N'Golo Kanté - MDC - Al Ittihad
  • 96 - Pays-Bas Sem Steijn - MOC - FC Twente
  • 96 - Suisse Xherdan Shaqiri - MOC - FC Basel 1893
  • 95 - Espagne Borja Sainz Eguskiza - MG - Norwich
  • 95 - France Moussa Diaby - MD - Al Ittihad

Attaquants

  • 97 - Angleterre Harry Kane - BU - FC Bayern München
  • 97 - France Kylian Mbappé - BU - Real Madrid
  • 97 - Espagne Lamine Yamal - AD - FC Barcelona
  • 97 - Italie Mateo Retegui - BU - Bergamo Calcio
  • 97 - Égypte Mohamed Salah - AD - Liverpool
  • 97 - France Ousmane Dembélé - BU - Paris SG
  • 97 - Brésil Raphael Dias Belloli - AG - FC Barcelona
  • 96 - Suède Alexander Isak - BU - Newcastle Utd
  • 96 - France Bradley Barcola - AG - Paris SG
  • 96 - Brésil Vinícius José de Oliveira Júnior - AG - Real Madrid
  • 97 - Jamaïque Khadija Shaw - BU - Manchester City
  • 97 - Danemark Pernille Harder - BU - FC Bayern München
  • 96 - Norvège Caroline Graham Hansen - AD - FC Barcelona
  • 96 - France Clara Mateo - BU - Paris FC
  • 96 - Pologne Ewa Pajor - BU - FC Barcelona
  • 96 - États-Unis Sophia Wilson - BU - Portland Timbers-Thorns
  • 95 - Pays-Bas Lineth Beerensteyn - AG - VfL Wolfsburg
  • 97 - Portugal C. Ronaldo dos Santos Aveiro - BU - Al Nassr
  • 97 - Argentine Lionel Messi - AD - Inter Miami CF
  • 97 - Nigéria Victor Osimhen - BU - Galatasaray
  • 96 - Uruguay Luis Suarez - BU - Inter Miami CF
  • 96 - Suède Viktor Gyokeres - BU - Sporting CP
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Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :
  • PS4 & PS5
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    • Carte PSN de 35 € → 31,99 € au lieu de 35 €, soit 9 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
  • Xbox One & Xbox Series X|S
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    • 12 000 Points FC → 0,99 € au lieu de 100 €, soit 99 % de réduction.
  • PC
    • 1050 Points FC  →  1 € au lieu de 10 €, soit 90 % de réduction.
    • 2800 Points FC  →  1,99 € au lieu de 25 €, soit 92 % de réduction.
    • 5900 Points FC →  8,99 € au lieu de 50 €, soit 82 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 15,99 € au lieu de 100 €, soit 84 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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