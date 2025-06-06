FC 25 : TOTS Ultime, les joueurs sont disponibles

Les joueurs composant l'Ultime Team of the Season (TOTS) sont désormais disponibles dans les packs sur FC 25, pour une durée limitée.

TOTS Ultime, qu'est-ce que c'est ?

Ultimate TOTS FC 25

Gardiens

94 - David De Gea Quintana - G - Fiorentina

Défenseurs

97 - Alessandro Bastoni - DC - Lombardia FC

- DC - Lombardia FC 97 - Jonathan Tah - DC - Leverkusen

- DC - Leverkusen 97 - Virgil van Dijk - DC - Liverpool

- DC - Liverpool 95 - Iñigo Martínez Berridi - DC - FC Barcelona

- DC - FC Barcelona 95 - Nuno Alexandre Tavares Mendes - DG - Paris SG

- DG - Paris SG 95 - Willian Pacho - DC - Paris SG

- DC - Paris SG 94 - Trent Alexander-Arnold - DD - Liverpool

- DD - Liverpool 95 - Emily Sams - DC - Orlando Pride

- DC - Orlando Pride 95 - Lucy Bronze - DD - Chelsea

- DD - Chelsea 95 - Maëlle Lakrar - DC - Real Madrid

- DC - Real Madrid 95 - Maya Le Tissier - DC - Manchester Utd

- DC - Manchester Utd 95 - Wendie Renard - DC - OL

- DC - OL 94 - Carolin Simon - DG - FC Bayern München

- DG - FC Bayern München 95 - Roger Ibanez Da Silva - DC - Al Ahli

Milieux

97 - Jude Bellingham - MOC - Real Madrid

- MOC - Real Madrid 96 - Declan Rice - MC - Arsenal

- MC - Arsenal 96 - Jamal Musiala - MOC - FC Bayern München

- MOC - FC Bayern München 96 - João Pedro Gonçalves Neves - MC - Paris SG

- MC - Paris SG 96 - Nicolò Barella - MC - Lombardia FC

- MC - Lombardia FC 96 - Pedro González López - MDC - FC Barcelona

- MDC - FC Barcelona 96 - Scott McTominay - MC - SSC Napoli

- MC - SSC Napoli 97 - Alexia Putellas Segura - MC - FC Barcelona

- MC - FC Barcelona 97 - Lindsey Horan - MOC - OL

- MOC - OL 97 - Temwa Chawinga - MG - KC Current

- MG - KC Current 96 - Aitana Bonmatí Conca - MC - FC Barcelona

- MC - FC Barcelona 96 - Laura Freigang - MOC - Frankfurt

- MOC - Frankfurt 96 - María Francesca Caldentey Oliver - MG - Arsenal

- MG - Arsenal 95 - Sjoeke Nüsken - MDC - Chelsea

- MDC - Chelsea 95 - Trinity Rodman - MD - Washington Spirit

- MD - Washington Spirit 96 - Ao Tanaka - MDC - Leeds United

- MDC - Leeds United 96 - Evander da Silva Ferreira - MOC - FC Cincinnati

- MOC - FC Cincinnati 96 - N'Golo Kanté - MDC - Al Ittihad

- MDC - Al Ittihad 96 - Sem Steijn - MOC - FC Twente

- MOC - FC Twente 96 - Xherdan Shaqiri - MOC - FC Basel 1893

- MOC - FC Basel 1893 95 - Borja Sainz Eguskiza - MG - Norwich

- MG - Norwich 95 - Moussa Diaby - MD - Al Ittihad

Attaquants

97 - Harry Kane - BU - FC Bayern München

- BU - FC Bayern München 97 - Kylian Mbappé - BU - Real Madrid

- BU - Real Madrid 97 - Lamine Yamal - AD - FC Barcelona

- AD - FC Barcelona 97 - Mateo Retegui - BU - Bergamo Calcio

- BU - Bergamo Calcio 97 - Mohamed Salah - AD - Liverpool

- AD - Liverpool 97 - Ousmane Dembélé - BU - Paris SG

- BU - Paris SG 97 - Raphael Dias Belloli - AG - FC Barcelona

- AG - FC Barcelona 96 - Alexander Isak - BU - Newcastle Utd

- BU - Newcastle Utd 96 - Bradley Barcola - AG - Paris SG

- AG - Paris SG 96 - Vinícius José de Oliveira Júnior - AG - Real Madrid

- AG - Real Madrid 97 - Khadija Shaw - BU - Manchester City

- BU - Manchester City 97 - Pernille Harder - BU - FC Bayern München

- BU - FC Bayern München 96 - Caroline Graham Hansen - AD - FC Barcelona

- AD - FC Barcelona 96 - Clara Mateo - BU - Paris FC

- BU - Paris FC 96 - Ewa Pajor - BU - FC Barcelona

- BU - FC Barcelona 96 - Sophia Wilson - BU - Portland Timbers-Thorns

- BU - Portland Timbers-Thorns 95 - Lineth Beerensteyn - AG - VfL Wolfsburg

- AG - VfL Wolfsburg 97 - C. Ronaldo dos Santos Aveiro - BU - Al Nassr

- BU - Al Nassr 97 - Lionel Messi - AD - Inter Miami CF

- AD - Inter Miami CF 97 - Victor Osimhen - BU - Galatasaray

- BU - Galatasaray 96 - Luis Suarez - BU - Inter Miami CF

- BU - Inter Miami CF 96 - Viktor Gyokeres - BU - Sporting CP







PS4 & PS5 Carte PSN de 5 € → 4,49 € au lieu de 5 €, soit 10 % de réduction. Carte PSN de 15 € → 13,39 € au lieu de 15 €, soit 11 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 35 € → 31,99 € au lieu de 35 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction. 2800 Points FC → 16,09 € au lieu de 25 €, soit 36 % de réduction. 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction. 12 000 Points FC → 0,99 € au lieu de 100 €, soit 99 % de réduction.

PC

1050 Points FC → 1 € au lieu de 10 €, soit 90 % de réduction. 2800 Points FC → 1,99 € au lieu de 25 €, soit 92 % de réduction. 5900 Points FC → 8,99 € au lieu de 50 €, soit 82 % de réduction. 12 000 Points FC → 15,99 € au lieu de 100 €, soit 84 % de réduction.



À l'instar de chaque fin de saison, Electronic Arts propose une équipe type des grands championnats européens, composée des joueurs qui ont marqué la saison par leur performance au sein de leur club. Dès ce 6 juin, après qu'une TOTS pour chaque ligue soit sortie depuis plus d'un mois, c'est l'qui fait dès maintenant son apparition dans les packs sur le mode Ultimate Team deSans grande surprise, nous retrouvons tous les meilleurs joueurs des cinq grands championnats que sont la Premier League, la Ligue 1, la Serie A, la Bundesliga et LaLiga, mais aussi de quelques ligues moins importantes. Bien évidemment, les meilleurs buteurs et passeurs de chacune de ses ligues sont présents ou presque dans cette sélection, avec également les défenseurs qui ont su se montrer très clinique et précis cette saison.Vous pouvez retrouver l'ensemble deci-dessous.Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire