FC 25 : TOTS Ultime, les joueurs sont disponibles

Les joueurs composant l'Ultime Team of the Season (TOTS) sont désormais disponibles dans les packs sur FC 25, pour une durée limitée.
TOTS Ultime, qu'est-ce que c'est ?
À l'instar de chaque fin de saison, Electronic Arts propose une équipe type des grands championnats européens, composée des joueurs qui ont marqué la saison par leur performance au sein de leur club. Dès ce 6 juin, après qu'une TOTS pour chaque ligue soit sortie depuis plus d'un mois, c'est l'Ultimate Team of the Season
(TOTS)
qui fait dès maintenant son apparition dans les packs sur le mode Ultimate Team de FC 25
.
Sans grande surprise, nous retrouvons tous les meilleurs joueurs des cinq grands championnats que sont la Premier League, la Ligue 1, la Serie A, la Bundesliga et LaLiga, mais aussi de quelques ligues moins importantes. Bien évidemment, les meilleurs buteurs et passeurs de chacune de ses ligues sont présents ou presque dans cette sélection, avec également les défenseurs qui ont su se montrer très clinique et précis cette saison.
Vous pouvez retrouver l'ensemble de la TOTS Ultime de FC 25
ci-dessous.
Ultimate TOTS FC 25
Gardiens
- 94 - David De Gea Quintana - G - Fiorentina
Défenseurs
- 97 - Alessandro Bastoni - DC - Lombardia FC
- 97 - Jonathan Tah - DC - Leverkusen
- 97 - Virgil van Dijk - DC - Liverpool
- 95 - Iñigo Martínez Berridi - DC - FC Barcelona
- 95 - Nuno Alexandre Tavares Mendes - DG - Paris SG
- 95 - Willian Pacho - DC - Paris SG
- 94 - Trent Alexander-Arnold - DD - Liverpool
- 95 - Emily Sams - DC - Orlando Pride
- 95 - Lucy Bronze - DD - Chelsea
- 95 - Maëlle Lakrar - DC - Real Madrid
- 95 - Maya Le Tissier - DC - Manchester Utd
- 95 - Wendie Renard - DC - OL
- 94 - Carolin Simon - DG - FC Bayern München
- 95 - Roger Ibanez Da Silva - DC - Al Ahli
Milieux
- 97 - Jude Bellingham - MOC - Real Madrid
- 96 - Declan Rice - MC - Arsenal
- 96 - Jamal Musiala - MOC - FC Bayern München
- 96 - João Pedro Gonçalves Neves - MC - Paris SG
- 96 - Nicolò Barella - MC - Lombardia FC
- 96 - Pedro González López - MDC - FC Barcelona
- 96 - Scott McTominay - MC - SSC Napoli
- 97 - Alexia Putellas Segura - MC - FC Barcelona
- 97 - Lindsey Horan - MOC - OL
- 97 - Temwa Chawinga - MG - KC Current
- 96 - Aitana Bonmatí Conca - MC - FC Barcelona
- 96 - Laura Freigang - MOC - Frankfurt
- 96 - María Francesca Caldentey Oliver - MG - Arsenal
- 95 - Sjoeke Nüsken - MDC - Chelsea
- 95 - Trinity Rodman - MD - Washington Spirit
- 96 - Ao Tanaka - MDC - Leeds United
- 96 - Evander da Silva Ferreira - MOC - FC Cincinnati
- 96 - N'Golo Kanté - MDC - Al Ittihad
- 96 - Sem Steijn - MOC - FC Twente
- 96 - Xherdan Shaqiri - MOC - FC Basel 1893
- 95 - Borja Sainz Eguskiza - MG - Norwich
- 95 - Moussa Diaby - MD - Al Ittihad
Attaquants
- 97 - Harry Kane - BU - FC Bayern München
- 97 - Kylian Mbappé - BU - Real Madrid
- 97 - Lamine Yamal - AD - FC Barcelona
- 97 - Mateo Retegui - BU - Bergamo Calcio
- 97 - Mohamed Salah - AD - Liverpool
- 97 - Ousmane Dembélé - BU - Paris SG
- 97 - Raphael Dias Belloli - AG - FC Barcelona
- 96 - Alexander Isak - BU - Newcastle Utd
- 96 - Bradley Barcola - AG - Paris SG
- 96 - Vinícius José de Oliveira Júnior - AG - Real Madrid
- 97 - Khadija Shaw - BU - Manchester City
- 97 - Pernille Harder - BU - FC Bayern München
- 96 - Caroline Graham Hansen - AD - FC Barcelona
- 96 - Clara Mateo - BU - Paris FC
- 96 - Ewa Pajor - BU - FC Barcelona
- 96 - Sophia Wilson - BU - Portland Timbers-Thorns
- 95 - Lineth Beerensteyn - AG - VfL Wolfsburg
- 97 - C. Ronaldo dos Santos Aveiro - BU - Al Nassr
- 97 - Lionel Messi - AD - Inter Miami CF
- 97 - Victor Osimhen - BU - Galatasaray
- 96 - Luis Suarez - BU - Inter Miami CF
- 96 - Viktor Gyokeres - BU - Sporting CP
Si vous souhaitez acheter des Points FC
dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming
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- PS4 & PS5
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- Carte PSN de 35 € → 31,99 € au lieu de 35 €, soit 9 % de réduction.
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- 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
- 12 000 Points FC → 0,99 € au lieu de 100 €, soit 99 % de réduction.
- PC
- 1050 Points FC → 1 € au lieu de 10 €, soit 90 % de réduction.
- 2800 Points FC → 1,99 € au lieu de 25 €, soit 92 % de réduction.
- 5900 Points FC → 8,99 € au lieu de 50 €, soit 82 % de réduction.
- 12 000 Points FC → 15,99 € au lieu de 100 €, soit 84 % de réduction.
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