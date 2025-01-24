C'est la dégringolade pour EA, qui vient de perdre 6 milliards de dollars

Après l'annonce des mauvais résultats de FC 25 et Dragon Age: The Veilguard, EA a vu sa valeur boursière chuter, perdant 6 milliards de dollars en quelques heures.
Après des années fastes, où les résultats étaient très positifs pour Electronic Arts, le dernier bilan financier a prouvé que même les plus grands pouvaient connaître une période difficile. Dragon Age: The Veilguard
n'a pas atteint ses objectifs de ventes, quand FC 25 a également fait moins bien qu'espéré
. Et lorsque nous savons que le jeu de foot contribue à plus de la moitié des revenus de la société, il s'agit d'un coup dur, bien que la situation ne soit pas dramatique, loin de là.
Néanmoins, il n'en a pas fallu davantage pour enflammer le marché boursier, avec une baisse nette de l'action d'EA
. Assez significative pour établir un petit record et surtout une perte importante.
Grosse chute pour EA
Il n'est pas rare de voir la valeur d'une action chuter lorsqu'un bilan financier est publié, et qu'une baisse des revenus est constatée. Et l'ampleur de la chute d'EA prouve à quel point il s'agit d'une entreprise qui compte
, d'autant plus qu'avant cette annonce, la valeur d'une action était de 142,35 dollars. 24 heures plus tard, elle est affichée à 118 dollars environ, soit une perte de 25 dollars par action.Loin d'être anodin puisque cela représente une baisse de 6 milliards de dollars de la valeur boursière d'Electronic Arts
, une information qui peut entraîner une nouvelle baisse si certains possesseurs d'actions chez l'éditeur paniquent et ont peur qu'elle diminue davantage. Surtout qu'un analyste de la Bank of America a revu à la baisse la classification des actions d'EA de « Buy » à « Neutre ».
Cependant, cela ne signifie pas que l'action va continuer à chuter, à la manière de ce que peut connaître Ubisoft depuis quelques années. Electronic Arts a plusieurs projets, et souhaite également relancer la machine avec Apex Legends qui sort probablement de sa pire année en termes de statistiques
. Split Fiction
, le nouveau jeu de Hazelight Studios, qu'EA édite, arrive dans quelques semaines et pourrait créer la surprise, ce qui aura des conséquences positives.
Quoi qu'il en soit, cela prouve à EA que les jeux doivent être de qualité, au risque de très vite dégringoler. FC 25
a été vivement critiqué, et cela a eu des répercussions.
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