Après des années de succès, FC 25 est un échec pour EA

Après des années de succès grâce à sa licence FIFA/EA SPORTS FC, il semblerait qu'Electronic Arts ait atteint son plafond de verre, et se dirige potentiellement vers des revenus moins importants avec son jeu de foute.
Parmi les éditeurs les plus rentables depuis quelques années, entre autres avec Apex Legends
et ses jeux de sport, Electronic Arts pourrait toutefois devoir revoir ses plans ces prochaines années.Le studio a effectivement a revu à la baisse ses prévisions de revenus pour l'année fiscale 2025
, passant de 7,4–7,7 milliards de dollars à 7–7,15 milliards. Ce réajustement est principalement dû aux performances décevantes d'EA SPORTS FC 25
, son jeu de football phare, qui a connu un ralentissement inattendu, mais pas surprenant compte tenu de la qualité du jeu.
Un ralentissement pour une franchise historique
Depuis des années, la série FIFA, rebaptisée EA SPORTS FC en 2023, a été un pilier financier pour EA. Cependant, malgré une transition initiale prometteuse après la perte de la licence FIFA, EA SPORTS FC 25 n'a pas répondu aux attentes en termes de revenus
. Les réservations nettes des services live, alimentées en grande partie par le mode Ultimate Team, ont enregistré une baisse notable, sans que des chiffres ne soient partagés dans le dernier bilan
.
Le jeu a pourtant bénéficié de plusieurs mises à jour, mais sans réelle continuité, écoutant une partie des joueurs au détriment d'un gameplay qui ne va pas en s'améliorant, et surtout de la majorité silencieuse, qui a sûrement mis de côté FC 25, pour d'autres expériences.
EA sait que la période est cruciale. En pleine TOTY
, les joueurs vont se montrer plus dépensiers et présents que le reste de l'année, et va potentiellement rattraper son retard. Quoi qu'il en soit, des changements notamment dans le gameplay et le système économique sont inéluctables pour tenter de laisser EA SPORTS FC au sommet
.
Le PDG d'Electronic Arts, Andrew Wilson, se veut rassurant. « Nous restons confiants dans notre stratégie à long terme et anticipons un retour à la croissance en 2026
», a-t-il déclaré, en soulignant que des projets prometteurs sont en préparation.
Un impact immédiat sur les finances
Avec cette contre-performance, accompagné à celle de Dragon Age: The Veilguard, qui a aussi sous-performé, les revenus d'EA ont subi une révision de près de 500 millions de dollars, une perte significative en seulement un trimestre
. Ces ajustements, bien que préoccupants, n'ont pas empêché EA de maintenir son engagement à améliorer EA SPORTS FC et à renforcer sa position sur le marché. Mais la situation est claire : une partie des joueurs veut une meilleure expérience de foot.
Pour rappel, FC 25
est disponible depuis le 27 septembre 2024 sur PC
, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoles PlayStation
, Xbox
et Switch
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