Après des années de succès, FC 25 est un échec pour EA



le 23 janvier 2025 à 11h27 Publié par Corentin Rimbert le 23 janvier 2025 à 11h27

Après des années de succès grâce à sa licence FIFA/EA SPORTS FC, il semblerait qu'Electronic Arts ait atteint son plafond de verre, et se dirige potentiellement vers des revenus moins importants avec son jeu de foute.