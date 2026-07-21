Ubisoft promet des nouvelles de Ghost Recon dans très peu de temps

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 21 juillet 2026 à 17h30
En juillet 2026, Ubisoft annonçait le retour de la franchise Ghost Recon et promettait des nouvelles prochainement. La date se précise enfin et, avec elle, un petit extra pour Ghost Recon Wildlands.
Ubisoft promet des nouvelles de Ghost Recon dans très peu de temps

Après une longue absence et des nouvelles peu rassurantes liées au Project OVR, Ghost Recon prépare activement son retour. Rappelons que la franchise se prépare à célébrer son 25e anniversaire et Ubisoft a décidé de marquer le coup en partageant de nouvelles informations. Si le tout est encore très confidentiel, l'éditeur et développeur nous donne rendez-vous dans quelques jours pour en savoir plus. 

Amis aoutiens, préparez-vous à l'appel de Ghost Recon !

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Dans un très court message posté sur le compte X de la licence, Ubisoft invite les admirateurs de la franchise à surveiller leurs écrans le 6 août 2026. Cette date marquera le début des festivités des 25 ans et sera l'occasion de faire quelques révélations sur l'avenir de Ghost Recon. D'ailleurs, il semble que les leaks soient un indice important car le message précise que « Nous savons que certains d'entre vous ont aperçu quelques fuites ».

La publication sur X ne donne pas plus de précisions. Si cela semble très léger pour certains, d'autres lancent déjà leurs pronostics et un nom qui remonte à 2017 revient régulièrement. 

Une Definitive Edition prévue pour Ghost Recon Wildlands ?

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Le 18 juillet 2026, une mystérieuse capture d'écran de Ghost Recon Wildlands a été partagée sur Reddit. Mais pourquoi mettre en avant un titre qui a plus de 9 ans ? Tout simplement car l'image en question suggère le lancement potentiel d'une Definitive Edition pour le titre. Repérée sur le hub de jeux Xbox, cette nouvelle version permettrait de profiter d'une nouvelle mission et d'un affichage en 4K 60 FPS. 

New update with new mission and 4K 60fps
by u/SnooPoems4469 in GhostReconWildlands

Même si rien n'a été officialisé (malgré la présence de la même image sur la page Steam du jeu), le rendez-vous fixé au 6 août devrait confirmer ce lancement annoncé un poil trop tôt par Xbox. Project OVR pourrait également être de la fête si les rumeurs de bêta se confirment. Pour le savoir, soyez au rendez-vous dans quelques jours !

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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