Far Cry multijoueur : Ubisoft reboote son projet d'extraction shooter

Il semblerait que le projet multijoueur de Far Cry, qui serait un jeu d'extraction, ne soit pas en bonne voie, puisque Ubisoft aurait reboot son développement.
Ubisoft a décidé de repartir de zéro avec son projet multijoueur d'extraction basé dans l'univers de Far Cry
, connu sous le nom de code Maverick.
Un projet en difficulté depuis plusieurs mois
Initialement conçu comme un mode multijoueur pour Far Cry 7
, Maverick avait fini par devenir un projet autonome début 2023, selon les rumeurs
. Cependant, plusieurs sources internes indiquent que le jeu n'a pas passé l'examen des équipes d'Ubisoft, entraînant un reboot complet
, comme le révèle dans son dernier rapport Tom Henderson
.
Le coup de grâce serait venu en décembre dernier, lorsque l'équipe technologique dédiée, Talisker (ancien nom de Far Cry 7 avant la séparation en deux projets distincts), a été entièrement transférée sur Blackbird, le projet principal correspondant à Far Cry 7.
Maverick devait être un shooter basé sur l'extraction, situé en Alaska. Le gameplay reposait sur la survie dans un environnement hostile peuplé d'animaux sauvages, de soldats contrôlés par l'IA et d'autres joueurs. Ce concept de PvPvE reprenait des éléments d'autres jeux à succès comme Escape from Tarkov.
Avec la restructuration d'Ubisoft et les difficultés financières rencontrées par l'éditeur, le projet a été jugé insuffisamment abouti pour continuer sous sa forme actuelle
. Reste à savoir ce qu'Ubisoft et ses décideurs lui réservent.
Quel avenir pour le multijoueur dans Far Cry ?
Ubisoft Montréal, qui chapeautait Maverick et Blackbird, va renvoyer son projet multijoueur en phase de prototypage avec l'aide d'Ubisoft Sherbrooke.
Ubisoft Berlin, autre studio impliqué dans le développement, a redirigé une douzaine de développeurs vers Blackbird et une autre douzaine vers un projet différent. Cependant, environ 50 développeurs se retrouvent actuellement sans affectation et risquent d'être victimes d'une possible restructuration ou suppression de postes
.
Far Cry 7 toujours prévu pour 2026 ?
Le projet Blackbird continue son développement avec Ubisoft Montréal, Ubisoft Berlin, Ubisoft Annecy, Redstorm et l'équipe Talisker. Cependant, malgré les ambitions d'Ubisoft de livrer Far Cry 7 en 2026, plusieurs membres du studio estiment que cette fenêtre de sortie est encore trop optimiste en raison de la situation actuelle du studio.
Le jeu a déjà commencé ses phases de playtest internes, et les premières impressions seraient positives
. Ubisoft chercherait à réinventer la formule Far Cry, avec des changements notables dans le gameplay et les mécaniques de mouvement. Pour le moment, Ubisoft n'a officialisé aucun des deux projets, et Maverick pourrait ne jamais voir le jour.
commentaire (0)