Far Cry 7 et un Far Cry multijoueur seraient en développement du côté d'Ubisoft

Far Cry 7 et un Far Cry multijoueur bientôt annoncés ?

La licence Far Cry, à l'instar d'Assassin's Creed, est l'une des marques les plus puissantes d'Ubisoft. Chaque fois qu'un nouvel épisode sort, l'intérêt de la communauté est là, même si le résultat peut être décevant, notamment Far Cry, qui reste sur deux opus en demi-teinte. Cependant, le studio n'abandonne pas pour autant et aurait, selon les dernières rumeurs.L'information émane de Tom Henderson , insider plus ou moins réputé pour la fiabilité de ses informations, surtout du côté d'Ubisoft. Ici, il avance qu'au début, le jeu s'appelait Project Talisker et réunissait les deux expériences, avant qu'elles ne soient scindées. Dorénavant,, mais peu de détails sont connus le concernant, si ce n'est que la branche à Montréal serait aux commandes.. Il s'agirait d'une expérience située en Alaska, proposant un système d'extraction, comme Escape from Tarkov, où des contrats doivent être remplis et un système de mort permanente avec des sacs à dos pour stocker des ressources et du matériel. Ce n'est pas la première fois que le studio travaille sur un tel gameplay, et c'est bien la franchise Far Cry qui pourrait en profiter.Pour le reste, il va falloir attendre une communication un peu plus officielle, peut-être d'ici à la fin de l'année, mais les deux projets ne semblent pas prévus pour tout de suite. Contacté, Ubisoft a précisé qu'il ne « commente pas les rumeurs ou spéculations ». Affaire à suivre, donc, mais à prendre au conditionnel, pour le moment.