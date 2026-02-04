Fallout : Voici ce que cachait le compte à rebours lancé par Amazon

Pendant un mois, un mystérieux compte à rebours en lien avec Fallout était visible sur le site d'Amazon. Alors que beaucoup ont vu dans ce décompte une annonce très attendue, la surprise qu'il cachait a laissé les curieux perplexe.
Alors que l'épisode final de la saison 2 de Fallout a récemment été mis en ligne, un grand mystère a tenu les fidèles de l'univers en haleine pendant tout le mois de janvier. Sur le site d'Amazon, les utilisateurs et les spectateurs de la série pouvaient accéder à Fallout Explorer, une carte interactive
reprenant l'affichage visible sur le Pip-Boy. Ce petit bonus accompagnant la diffusion de la deuxième saison
permettait notamment de découvrir quelques coulisses et des anecdotes sur l'univers du jeu. Cependant, un point était verrouillé jusqu'au 4 février, avec un compte à rebours
. Ce petit détail a fait l'objet de nombreuses spéculations, évoquant notamment la révélation de remasters très attendus par la communauté.
Pas de remake des anciens jeux Fallout cachés derrière ce compte à rebours
Bien que Fallout 4
soit la dernière sortie en date de la saga principale, les joueurs sont très attachés à Fallout 3 ainsi qu'à Fallout: New Vegas
. Toujours très appréciés, les deux titres ont vu leur nombre de joueurs quotidiens sur Steam augmenter
suite à la mise en ligne des nouvelles aventures de Lucy, Maximus et La Goule.
Mais en voyant ce point verrouillé et la date, les joueurs ont immédiatement pensé qu'un remake de l'un des deux jeux allait être officiellement dévoilé le 4 février. La date fatidique est arrivée et, avec elle, une révélation qui n'a pas réellement surpris une partie de la communauté. Aucun remake n'a été annoncé quand le compte à rebours est tombé à zéro
.
Un nouveau lieu découvert et quelques surprises concernant la série
À la place, un nouveau lieu de la carte interactive a été débloqué : « The Penthouse »
, le repaire de Mr.House. En cliquant sur ce nouveau point d'intérêt, les plus curieux ont pu lire la description suivante :
Autrefois propriété privée de M. House, elle surplombe le Strip et offre une vue imprenable sur New Vegas, à mi-chemin entre suite luxueuse et centre de contrôle. Remontez le temps et plongez dans cet univers où se mêlent décadence et autorité !
La description s'accompagne de quelques surprises incluant une interview de l'acteur incarnant Mr. House, des photos du Strip et une galerie de créatures.
Si ces petits extras vont combler les passionnés de l'univers et les amateurs de secrets de tournage, les joueurs devront encore patienter jusqu'à la révélation d'un nouveau jeu Fallout. En revanche, la saison 3 est bien confirmée avec un début de tournage prévu pour l'été 2026.
commentaire (0)