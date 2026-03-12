Fallout : Un nouveau jeu aurait été abandonné du côté de Microsoft

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 mars 2026 à 10h56
Il semblerait qu'un nouvel opus Fallout, qui était en développement, ne verra finalement jamais le jour, selon cette rumeur.
Fallout : Un nouveau jeu aurait été abandonné du côté de Microsoft
Présente dans le paysage vidéoludique depuis de nombreuses années maintenant, la licence Fallout compte plusieurs opus à son actif. Grandement plébiscitée par les joueurs, la franchise a connu un regain de popularité grâce à la série TV sur Prime Video et ne compte, d'ailleurs, pas s'arrêter en si bon chemin. Et si Todd Howard a déclaré par le passé que plusieurs projets vidéoludiques centrés sur la licence étaient en cours, il semblerait qu'un nouveau jeu Fallout ait été abandonné.

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Un nouveau jeu Fallout laissé de côté

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En effet, d'après l'ancien journaliste de GameSpot et de Giant Bomb, Jeff Gerstmann, un nouveau jeu Fallout, qui était en développement dans un studio appartenant à Microsoft, aurait tout simplement été abandonné. Dans un nouvel épisode de The Jeff Gerstmann Show, dont la vidéo est disponible sur YouTube, le journaliste déclare ceci : 
Il y avait un projet Fallout en cours de développement dans un autre studio appartenant à Microsoft qui, je pense, ne verra plus jamais le jour.
Malheureusement, Jeff Gerstmann ne donne pas de plus amples détails à ce sujet. De ce fait, nous ne connaissons pas la nature de ce projet vidéoludique autour de la licence Fallout, qui ne verra donc probablement jamais le jour.

Miniature vidéo

Toutefois, et comme à l'accoutumée, nous vous invitons à prendre ces informations avec un certain recul, car rien n'a été officialisé à ce stade. Notons, cependant, qu'il ne s'agit pas du seul commentaire de Jeff Gerstmann concernant la franchise de Bethesda.

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Un studio externe pour le potentiel remaster de Fallout 3

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Dans cette même vidéo, Jeff Gerstmann a parlé des rumeurs autour de la possible version remasterisée de Fallout 3, qui a refait parler d'elle à la suite d'un listing impliquant un jouet. Ce dernier pensait ainsi que cette version avait « été sous-traitée à un studio externe ».

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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