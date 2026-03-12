Fallout : Un nouveau jeu aurait été abandonné du côté de Microsoft

Il semblerait qu'un nouvel opus Fallout, qui était en développement, ne verra finalement jamais le jour, selon cette rumeur.

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Un nouveau jeu Fallout laissé de côté

Il y avait un projet Fallout en cours de développement dans un autre studio appartenant à Microsoft qui, je pense, ne verra plus jamais le jour.

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Un studio externe pour le potentiel remaster de Fallout 3

Présente dans le paysage vidéoludique depuis de nombreuses années maintenant, la licence Fallout compte plusieurs opus à son actif. Grandement plébiscitée par les joueurs, la franchise a connu un regain de popularité grâce à la série TV sur Prime Video et ne compte, d'ailleurs, pas s'arrêter en si bon chemin. Et si Todd Howard a déclaré par le passé que plusieurs projets vidéoludiques centrés sur la licence étaient en cours,En effet, d'après l'ancien journaliste de GameSpot et de Giant Bomb, Jeff Gerstmann,. Dans un nouvel épisode de The Jeff Gerstmann Show, dont la vidéo est disponible sur YouTube, le journaliste déclare ceci :Malheureusement, Jeff Gerstmann ne donne pas de plus amples détails à ce sujet. De ce fait, nous ne connaissons pas la nature de ce projet vidéoludique autour de la licence Fallout, qui ne verra donc probablement jamais le jour.Toutefois, et comme à l'accoutumée, nous vous invitons à prendre ces informations avec un certain recul, car rien n'a été officialisé à ce stade. Notons, cependant, qu'il ne s'agit pas du seul commentaire de Jeff Gerstmann concernant la franchise de Bethesda.Dans cette même vidéo, Jeff Gerstmann a parlé des rumeurs autour de la possible version remasterisée de Fallout 3, qui a refait parler d'elle à la suite d'un listing impliquant un jouet. Ce dernier pensait ainsi que cette version avait « été sous-traitée à un studio externe ».Ce qui semble tout à fait probable, étant donné que Bethesda a laissé Virtuos s'occuper de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Or, pour l'heure, et comme vous le savez probablement déjà, aucune communication officielle n'a confirmé l'existence de la potentielle version remasterisée de Fallout 3. Bethesda dévoilera ses plans pour la licence Fallout en temps et en heure. Mais, pour le moment, il faut patienter...