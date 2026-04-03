Un ancien de Fallout dénonce la trop grande liberté accordée à Todd Howard

Dans les locaux de Bethesda, l'emprise de Todd Howard semble intimider les collaborateurs. C'est le constat étonnant que révèle un ancien senior artist ayant travaillé sur Fallout dans une longue interview.
Pour beaucoup de joueurs, Bethesda est indissociable de Todd Howard
. À la fois directeur et visage du studio, il monte sur scène lors des grands événements pour présenter les nouveaux projets.
Dans l'inconscient collectif des joueurs, il est associé à de grandes franchises comme Fallout, The Elder Scrolls et Starfield
. Cependant, en coulisses, les décisions rattachées à ces grands noms du jeu vidéo sont un vrai problème
.
Pour l'ancien senior artist de Fallout 4, « même les génies ont parfois des idées catastrophiques »
Cette révélation a été faite par Dennis Mejillones, un senior artist qui a travaillé chez Bethesda entre 2009 et 2021 (notamment sur Fallout 4
). Ce dernier a été interviewé par le créateur de contenus KIWI TALKZ en janvier 2025, mais la vidéo a été remise en avant par son créateur sur les réseaux sociaux. Dans le cadre de cette nouvelle mise en avant, plusieurs déclarations utilisées dans les publications ont choqué les internautes.
Lors de cette interview, il s'attarde sur un problème récurrent quand un employé de Bethesda tente de discuter avec Todd Howard. Dennis Mejillones explique que l'ambassadeur du studio n'a pas toujours fait les bons choix et que certains redoutent même de dire « Non »
à certaines de ses suggestions.
C'est une personne exceptionnelle. Est-il parfait ? Non. Prend-il toujours les bonnes décisions ? Non plus. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai dit à Todd : « Écoute, ce n'est pas une bonne idée. » D'habitude, je discutais si j'étais vraiment convaincu de quelque chose. Todd et moi, au moins, nous pouvions communiquer. Beaucoup de gens avaient peur de dire non à Todd, et je pense que cela l'a blessé. C'est comme George Lucas. Je pense que George Lucas est un génie, mais même les génies ont parfois des idées catastrophiques, vous savez ? Toutes leurs idées ne sont pas forcément des chefs-d'œuvre.
Une peur des conséquences ou une mauvaise appréciation des idées proposées ?
Même si ces propos surprennent, Dennis Mejillones ne remet pas en cause le talent ou la vision de Todd Howard pour les différentes franchises de Bethesda. Cependant, il dénonce de mauvaises décisions et des choix parfois contradictoires survenus au sein du studio.
Toutefois, beaucoup d'employés n'oublient pas que Todd Howard est la figure la plus importante de Bethesda. Dire non au directeur pourrait être mal perçu et coûter un poste,
forçant certains à se plier à toutes les exigences.
Pour Dennis Mejillones, Todd Howard aurait besoin de plus d'opposition afin de tirer le meilleur de tous les projets de Bethesda. Dans tous les cas, ces révélations rappellent qu'occuper le poste de directeur est complexe et que ses décisions pour chaque jeu ne doivent pas systématiquement être considérées comme la bonne chose à faire.
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