Fallout 4 : MàJ du 18 août 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes complet de la mise à jour déployée le 18 août 2026 sur Fallout 4.

Comme prévu, Bethesda a déployé une toute nouvelle mise à jour sur Fallout 4. Celle-ci comprend « des mises à jour du Creation Kit » et corrige également plusieurs problèmes rencontrés par la communauté. Mais, sans plus attendre, voici le patch complet et en français de la mise à jour du 18 août 2026 de Fallout 4.