Fallout 4 : MàJ du 18 août 2026, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 août 2026 à 10h08
Retrouvez les détails et le patch notes complet de la mise à jour déployée le 18 août 2026 sur Fallout 4.
Fallout 4 : MàJ du 18 août 2026, patch notes et détails

Comme prévu, Bethesda a déployé une toute nouvelle mise à jour sur Fallout 4. Celle-ci comprend « des mises à jour du Creation Kit » et corrige également plusieurs problèmes rencontrés par la communauté. Mais, sans plus attendre, voici le patch complet et en français de la mise à jour du 18 août 2026 de Fallout 4.

Patch notes de la mise à jour du 18 août 2026 de Fallout 4

Ajouts et mises à jour de fonctionnalités

Jeu

  • La limite d'archives BA2 a été augmentée de 256 à 1 024 afin de mieux prendre en charge les collections de mods plus volumineuses.
  • Ajout de corrections de chaînes localisées pour l'interface utilisateur et la terminologie relative aux plateformes.

Creation Kit

  • Les archives sont désormais prises en charge sur PlayStation. Nouveaux types de fichiers (.nif, .dds, .bink, .cdx, .csg, .wav et .fuz (avec fichier /wav intégré)) pour les créations PlayStation.
  • Les fichiers Bink peuvent désormais être ajoutés aux téléchargements de créations via un navigateur de fichiers supplémentaires.
  • Ajout de la prise en charge de l'exportation de localisation.
  • Il est désormais possible de mettre en ligne des créations d'une taille maximale de 2 Go pour Xbox.
  • Mise à jour de la fonction « Rechercher et remplacer » pour l'aligner sur Starfield, avec l'ajout de boutons « Sélectionner le formulaire dans la fenêtre d'objet » et « Ouvrir l'éditeur de formulaire ».

Plantages

Jeu

  • Correction d'un plantage qui pouvait se produire lorsque le joueur ouvrait le clavier virtuel lors de l'utilisation d'un appareil Steam Deck.
  • Correction d'un plantage important à cause d'une erreur de streaming audio.
  • Correction d'un plantage sur le Microsoft Store lorsque les joueurs accédaient aux menus « Créations » après le rétablissement de la connexion Internet.

Corrections

Jeu

  • Lorsqu'un joueur quitte la fonction de recherche après avoir consulté une création spécifique, celui-ci est désormais redirigé vers la page de détails de cette création.
  • La liste de catégories créations devrait à présent afficher des résultats triés selon plus de cohérence.
  • Les messages d'erreur provenant du service Bethesda possèdent désormais des codes d'erreur qui peuvent être transmis au service client pour analyse.

Creation Kit

  • L'archivage d'un plugin utilisant des ressources préexistantes sous une nouvelle forme n'entraîne plus la duplication de ces ressources.
  • Les modifications apportées au terrain via les matériaux ou les cartes d'altitude permettent à présent à l'herbe de se générer correctement.
  • L'exécution de LipGen depuis la ligne de commande ou via un argument de lancement génère à présent correctement des fichiers .lip.

Divers

  • Mise à jour du générique du jeu.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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