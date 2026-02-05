Fallout 4 annonce une date de sortie pour la version Nintendo Switch 2

Bethesda a, récemment, dévoilé la date de sortie du portage Nintendo Switch 2 de Fallout 4.

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L'arrivée de Fallout 4 sur Nintendo Switch 2 est imminente

Que contient l'édition Anniversaire de Fallout 4 ?

Le jeu de base, Fallout 4.

Les 6 extensions : Automatron Wasteland Workshop Far Harbor Contraptions Workshop Vault-Tec Workshop Nuka-World

Plus de 150 éléments du Creation Club.

















Il y a plusieurs semaines de cela, Bethesda avait annoncé que, qui fait partie des meilleurs opus de la franchise,allait prochainement bénéficier d'un portage sur la dernière-née de Nintendo, la Switch 2. Toutefois, aucune date de sortie n'avait été donnée, à l'époque. Ce qui est désormais chose révolue :C'est au cours du Nintendo Direct du 5 février 2026, qui a eu lieu en début d'après-midi, que Bethesda a levé le voile à ce sujet :. Pour rappel, cette édition du quatrième opus Fallout est déjà disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que PC, et ce, depuis le 10 novembre 2025. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, c'est bientôt au tour des joueurs et des joueuses évoluant sur Nintendo Switch 2 d'en bénéficier.Selon les informations partagées sur la page Nintendo eShop du portage,(en format numérique). Cette édition spécifique, qui célèbre les 10 ans du soft, possède, comme vous vous en doutez, divers contenus.Rendez-vous donc le 24 février 2026 pour (re)découvrir, selon son édition Anniversaire, sur Nintendo Switch. Pour rappel, le titre de Bethesda est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.