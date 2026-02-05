Fallout 4 annonce une date de sortie pour la version Nintendo Switch 2

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 février 2026 à 17h16
Bethesda a, récemment, dévoilé la date de sortie du portage Nintendo Switch 2 de Fallout 4.
Fallout 4 annonce une date de sortie pour la version Nintendo Switch 2
Il y a plusieurs semaines de cela, Bethesda avait annoncé que Fallout 4, qui fait partie des meilleurs opus de la franchise, allait prochainement bénéficier d'un portage sur la dernière-née de Nintendo, la Switch 2. Toutefois, aucune date de sortie n'avait été donnée, à l'époque. Ce qui est désormais chose révolue : la version Switch 2 de Fallout 4 dispose dorénavant de sa date de sortie.

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L'arrivée de Fallout 4 sur Nintendo Switch 2 est imminente

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C'est au cours du Nintendo Direct du 5 février 2026, qui a eu lieu en début d'après-midi, que Bethesda a levé le voile à ce sujet : Fallout 4 arrivera, selon son édition Anniversaire, le 24 février prochain sur Nintendo Switch 2. Pour rappel, cette édition du quatrième opus Fallout est déjà disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que PC, et ce, depuis le 10 novembre 2025. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, c'est bientôt au tour des joueurs et des joueuses évoluant sur Nintendo Switch 2 d'en bénéficier.

Miniature vidéo

Selon les informations partagées sur la page Nintendo eShop du portage, Fallout 4 : Anniversary Edition, à destination de la Nintendo Switch 2, est vendu à 59,99 € (en format numérique). Cette édition spécifique, qui célèbre les 10 ans du soft, possède, comme vous vous en doutez, divers contenus.

Que contient l'édition Anniversaire de Fallout 4 ?

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L'édition Anniversaire de Fallout 4 dispose d'un contenu plus que conséquent, étant donné que celle-ci regroupe les éléments suivants
  • Le jeu de base, Fallout 4.
  • Les 6 extensions : 
    • Automatron
    • Wasteland Workshop
    • Far Harbor
    • Contraptions Workshop
    • Vault-Tec Workshop
    • Nuka-World
  • Plus de 150 éléments du Creation Club.
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Rendez-vous donc le 24 février 2026 pour (re)découvrir Fallout 4, selon son édition Anniversaire, sur Nintendo Switch. Pour rappel, le titre de Bethesda est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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