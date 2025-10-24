Fallout : D'autres jeux teasés par Todd Howard

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 octobre 2025 à 15h03
Todd Howard a, récemment, suggéré que plusieurs projets autour de la licence Fallout sont en cours.
Fallout : D'autres jeux teasés par Todd Howard
Comme vous le savez probablement déjà, Bethesda a fêté le Fallout Day 2025 via un livestream, présentant les nouveautés à venir pour la licence Fallout. Au cours de l'événement, Todd Howard a, d'ailleurs, prononcé quelques mots, laissant entendre que plusieurs jeux Fallout sont en cours de préparation.

De plus amples projets pour la licence Fallout en développement

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En effet, lors de sa prise de parole, durant le Fallout Day 2025, Todd Howard a expliqué qu'il savait que la communauté attend Fallout 5 et souhaite un potentiel remake ou suite de Fallout: New Vegas. Todd Howard a, en outre, indiqué que les équipes travaillent sur « encore plus [de projets] » : 
Même si j'enregistre ceci - ce n'est pas en direct - et que je suis probablement en train de me regarder en ce moment depuis mon bureau et que je lis vos commentaires et à propos de cette chose que vous voulez et de cette autre chose que vous désirez... Hé, nous lisons tout. Sachez simplement que nous travaillons sur encore plus. Nous attendons avec impatience le jour où nous pourrons partager cela avec tout le monde.
De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il semblerait que plusieurs projets vidéoludiques autour de la franchise Fallout soient en cours. Pour autant, Todd Howard n'a pas apporté de plus amples détails à ce sujet, alors que les joueurs et les joueuses attendent avec impatience Fallout 5.

Miniature vidéo

Fallout 5, ça ne sera pas avant un moment

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Bethesda est un studio réputé pour ne travailler que sur un seul jeu à la fois. Actuellement, les développeurs sont concentrés sur The Elder Scrolls 6, qui ne pourrait sortir qu'en 2027, selon des rumeurs. De ce fait, cela signifie que le développement de Fallout 5 pourrait ne débuter qu'après 2027, à moins que Bethesda laisse les commandes à un autre studio de développement. Comme vous l'aurez compris, il ne s'agit pas du calendrier officiel, mais, dans tous les cas, Fallout 5 ne devrait pas arriver avant plusieurs années.

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Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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Pip (invité) Le 24/10/2025 à 17:45

vivement Fallout 5 quand même !