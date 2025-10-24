Fallout : D'autres jeux teasés par Todd Howard

Todd Howard a, récemment, suggéré que plusieurs projets autour de la licence Fallout sont en cours.
Comme vous le savez probablement déjà, Bethesda a fêté le Fallout Day 2025 via un livestream, présentant les nouveautés à venir pour la licence Fallout. Au cours de l'événement, Todd Howard a, d'ailleurs, prononcé quelques mots, laissant entendre que plusieurs jeux Fallout sont en cours de préparation
.
De plus amples projets pour la licence Fallout en développement
En effet, lors de sa prise de parole, durant le Fallout Day 2025, Todd Howard a expliqué qu'il savait que la communauté attend Fallout 5
et souhaite un potentiel remake ou suite de Fallout: New Vegas. Todd Howard a, en outre, indiqué que les équipes travaillent sur « encore plus [de projets]
» :
Même si j'enregistre ceci - ce n'est pas en direct - et que je suis probablement en train de me regarder en ce moment depuis mon bureau et que je lis vos commentaires et à propos de cette chose que vous voulez et de cette autre chose que vous désirez... Hé, nous lisons tout. Sachez simplement que nous travaillons sur encore plus. Nous attendons avec impatience le jour où nous pourrons partager cela avec tout le monde.
De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il semblerait que plusieurs projets vidéoludiques autour de la franchise Fallout soient en cours
. Pour autant, Todd Howard n'a pas apporté de plus amples détails à ce sujet, alors que les joueurs et les joueuses attendent avec impatience Fallout 5
.
Fallout 5, ça ne sera pas avant un moment
Bethesda est un studio réputé pour ne travailler que sur un seul jeu à la fois. Actuellement, les développeurs sont concentrés sur The Elder Scrolls 6, qui ne pourrait sortir qu'en 2027, selon des rumeurs. De ce fait, cela signifie que le développement de Fallout 5
pourrait ne débuter qu'après 2027, à moins que Bethesda laisse les commandes à un autre studio de développement. Comme vous l'aurez compris, il ne s'agit pas du calendrier officiel, mais, dans tous les cas, Fallout 5
ne devrait pas arriver avant plusieurs années.
Rappelons, en guise de conclusion, que les derniers opus Fallout sont Fallout 4 et Fallout 76. Ces deux titres sont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox et PC.
commentaire (1)
vivement Fallout 5 quand même !