Fallout 3 : La version remastered refait parler d'elle... à cause d'un jouet

Un listing concernant un jouet ravive la rumeur concernant l'arrivée potentielle d'une version remastered pour Fallout 3.

Un jouet comme indice pour Fallout 3 Remastered

Fallout 3 Remastered, un projet non officialisé mais plausible

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Cela fait un bon moment maintenant que des rumeurs à propos d'une version remastered de Fallout 3 circulent sur la Toile. De nombreux joueurs et joueuses espèrent qu'un tel projet verra le jour. D'ailleurs,En effet, comme partagé sur Reddit, une liste concernant de nouveaux produits McFarlane Toys a été diffusée, il y a peu de temps. Si deux d'entre eux concernent Helldivers II et Ghost Machine,. Sur ce listing, nous pouvons effectivement lire la mention « Elite Edition 7In- Fallout 3 Remastered - #13 T-45B Nuka Cola », qui fait donc référence à l'armure assistée avec un design Nuka-Cola (boisson emblématique de la franchise).À l'heure actuelle, McFarlane Toys n'a pas communiqué officiellement à ce sujet et n'a pas réagi à cette rumeur. De ce fait, il convient, comme toujours, de prendre ces informations avec de grandes pincettes. Pour autant, l'arrivée d'une version remasterisée pour Fallout 3 est grandement plausible.Il ne semble pas impossible de voir une version remastered de Fallout 3 débarquer. Bethesda pourrait, effectivement, décider de capitaliser sur le succès de la franchise, qui a connu un vrai regain de popularité grâce à la série TV disponible sur Prime Video. D'ailleurs, Todd Howard a déclaré, par le passé, que plusieurs projets autour de la licence Fallout étaient en cours de préparation, sans pour autant donner davantage de précision. De plus, Bethesda a déjà proposé des versions remasterisées pour ses jeux. Il suffit de convoquer l'exemple de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, sorti en avril 2025.Reste à savoir si nous aurons bel et bien le droit à une version remasterisée pour Fallout 3 à l'avenir. Il se peut que Bethesda fasse une annonce à ce sujet dans les prochains mois, et plus probablement aux alentours du Summer Game Fest 2026. Évidemment, rien n'est sûr et il ne s'agit que d'une supposition de notre part. Affaire à suivre, donc...