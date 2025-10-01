Fallout London reçoit un DLC conséquent avec des centaines de surprises

Après l'ajout du mode VR, les créatifs derrière Fallout London (l'impressionnant mod de Fallout 4) gâtent les joueurs avec un nouveau DLC gratuit qui ajoute une multitude d'activités et d'interactions.
Fallout London
est disponible depuis plus d'un an maintenant, mais la Team Folon continue de vouloir proposer la meilleure expérience possible à sa communauté.
L'équipe derrière la création du mod le plus ambitieux de Fallout 4
a notamment déjà offert un patch permettant de découvrir la capitale londonienne dans une version en réalité virtuelle. Mais sans crier gare, elle a officiellement lancé le premier DLC du titre le 1er octobre 2025.
Rabbit & Pork, la première mise à jour gratuite du mod est enfin disponible
Baptisé Rabbit & Pork, ce premier ajout majeur au mod intègre pas moins de 30 nouvelles quêtes
, vous permettant ainsi de poursuivre la découverte de Londres et de ses mystères. Entre deux quêtes, les joueurs pourront également tester de nouveaux mini-jeux, tenter d'obtenir l'une des 30 nouvelles armes et armures ou se promener avec leur tout nouveau compagnon animal. Mais ils pourront surtout interagir avec de nouveaux PNJ.
Cette mise à jour ajoute 70 rencontres aléatoires et pas moins de 80 PNJ à la voix complète avec plus de 8000 lignes de dialogue.
Tout est pensé pour rendre le monde plus vivant et plus interactif encore. D'ailleurs, Dean Carter, PDG du développeur Team FOLON, a partagé quelques mots au sujet de cette sortie très attendue.
Rabbit & Pork représente la prochaine itération de Fallout London. C'est la version la plus complète et la plus stable à ce jour, avec de toutes nouvelles intrigues et de nouveaux personnages qui poussent notre vision encore plus loin.
Des goodies Fallout London bientôt proposés grâce à une campagne de financement participatif
Dans la foulée de cette mise en ligne, Team Folon a annoncé le lancement d'une campagne de financement participatif sur Kickstarter.
Celle-ci vise notamment à créer des goodies inspirés du mod comme un jeu de cartes, une peluche exclusive ou encore un livre présentant les coulisses de la conception de Fallout London.
Les joueurs ont rapidement été conquis par la campagne Kickstarter. En seulement 24 heures, celle-ci a déjà récolté 20 650 euros sur les 17 000 euros demandés
par Team Folon. Si vous souhaitez participer, vous pouvez retrouver la campagne en cliquant sur ce lien
. Elle restera active jusqu'au 30 octobre 2025 à 17h, heure française.
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