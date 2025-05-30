Fallout 4 : Découvrez Fallout London sous un nouveau jour grâce au mode VR

Fallout London propose à ses fidèles une belle surprise pour bien commencer l'été. À partir d'aujourd'hui, il est possible de profiter de ce mod de Fallout 4 en réalité virtuelle.
À l'approche de son premier anniversaire, Fallout London (l'ambitieux mod dérivé de Fallout 4
) offre un cadeau inattendu à sa communauté. Pour rappel, cette aventure annexe est un mod de Fallout 4 développé par des joueurs passionnés et proposant une épopée dans un Londres postapocalyptique. Si plusieurs DLC sont déjà confirmés par l'équipe
en charge du projet, un mod surprise a été mis en ligne le 28 mai dernier.
Une nouvelle manière de jouer qui n'a pas été développée par l'équipe qui a créé Fallout London
Simplement baptisé Fallout London VR
, ce dernier permet de jouer ou d'explorer librement Londres en réalité virtuelle. Mais à la surprise générale, il n'a pas été développé par l'équipe FOLON de Fallout London. Toutefois, il offre une alternative plaisante à la communauté ainsi qu'une manière inédite d'explorer cette version de Fallout 4. D'autant plus que ce mod est entièrement gratuit
. Cependant, il est actuellement en bêta et quelques bugs mineurs peuvent donc apparaître en cours d'utilisation.
Son créateur a d'ailleurs précisé qu'à l'heure actuelle, seulement 10 % des quêtes de Fallout London VR avaient été testées.
Cependant, si un problème majeur survient, il sera corrigé dès que possible.
Comment profiter de Fallout London VR ?
Pour l'heure, le mod est compatible avec la plupart des casques VR modernes, tant que ces derniers peuvent être connectés à un ordinateur. Vous pouvez donc jouer à Fallout London VR avec un Meta Quest 3 ou un Valve Index. Si vous souhaitez profiter de la version VR de Fallout London, il vous suffit de vous rendre sur Nexus Mods
et de télécharger gratuitement le mod correspondant.
Toutefois, vous devrez impérativement posséder les programmes suivants pour pouvoir en profiter :
- Fallout 4 + DLC (version 1.10.163 ou plus ancienne)
- Fallout 4 VR
- Fallout : London
- Mod Organiser 2 (MO2)
- Fallout 4 Script Extender VR 0.6.21 (F4SEVR)
Si vous souffrez de problèmes fréquents en lançant le mode VR, l'équipe vous recommande d'installer le mod VR FPS stabilizer en complément
pour les atténuer.
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