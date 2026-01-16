Fallout London : L'un des créateurs du mod septique face à l'avenir de la franchise

Malgré le succès de la série Amazon, de nombreux admirateurs de la franchise Fallout sont inquiets pour l'avenir de la licence. C'est notamment le cas de Dean Carter, chef de projet du mod le plus ambitieux de Fallout 4.
La saison 2 de Fallout est acclamée par le public, renouvelée pour une troisième saison et la diffusion a entrainé une hausse des joueurs actifs sur les précédents jeux
de la franchise. La licence va même prochainement avoir son propre Secret Lair dans le TCG Magic The Gathering.
Cet intérêt du public pourrait être une chance pour Bethesda de proposer un nouvel opus. Pourtant, cette idée déjà évoquée par de précédentes rumeurs n'a pas été confirmée par le studio. Face au manque de réaction de Bethesda, certains s'interrogent sur les plans du studio pour le futur de la franchise.
Est-ce que Fallout va revenir sous forme de remake, notamment via l'opus New Vegas ? Est-ce qu'un cinquième jeu est actuellement en préparation ?
Céder la licence Fallout à un autre studio ? Une idée déchirante mais judicieuse d'après l'un des créateurs de Fallout: London
Questionné sur le sujet par Esports.net
, Dean Carter (derrière le mod Fallout: London de Fallout 4
) partage son inquiétude. S'il reste un admirateur du studio, ce dernier pense qu'il serait temps pour l'entreprise de vendre la licence à un autre développeur.
Cette déclaration s'appuie notamment sur certains facteurs comme la baisse de la qualité globale de l'écriture des titres.
Avec tout le respect que je dois à Bethesda, je pense qu'ils sont allés un peu trop loin, pour être honnête. Je pense qu'il est temps de se retirer et d'envisager de vendre la licence, car même si les gens apprécient la franchise, je ne suis pas certain qu'elle soit entre de bonnes mains, et cela me fait vraiment mal de le dire car j'adore Bethesda.
Retrouver l'esprit du premier opus pour faire revivre la franchise
Lors de ce même échange, Dean Carter évoque ce qu'il aimerait pour l'avenir de la franchise. Si Fallout: London est un projet qui lui tient à cœur, il avoue préférer l'ambiance, l'univers et l'approche adoptées par le premier opus de la franchise, sorti en 1997
. Il adorerait « revoir l'univers de Fallout 1. Ce serait génial, car c'est là que tout a commencé, et y revenir serait vraiment quelque chose
».
Enfin, il termine cet entretien en revenant rapidement sur la série diffusée sur Amazon Prime. Bien qu'il indique aimer la saison 2 car elle a « clairement l'esprit de Fallout 4
», il recommande aux lecteurs de regarder « Silo. C'est un excellent choix. L'atmosphère y est plus sombre et sinistre
».
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