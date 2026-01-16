Magic The Gathering annonce un Secret Lair avec la série TV Fallout

Un Secret Lair en collaboration avec la série TV Fallout sera bientôt proposé aux joueurs et aux joueuses de Magic The Gathering.

Le Secret Lair x série TV Fallout annoncé pour Magic The Gathering

ATTENTION VALUED VAULT DWELLERS: We have new #MTGxFallout cards to enhance your recreational experience! This drop includes cards that bring characters from Prime Video's Fallout series to Magic for the first time, along with 3 new-to-Magic designs, releasing on 1/26. pic.twitter.com/nzrbdNJSXo — MTG Secret Lair (@MTGSecretLair) January 15, 2026

Des détails sur le Secret Lair avec la série TV Fallout de Magic

Secret Lair x Fallout : Beyond the Vault Contenu (nom des cartes en anglais) : Lucy MacLean, Positively Armed - The Ghoul, Gunslinger - Maximus, Knight Apparent - Pre-War Formalwear - Spirit Mantle - T-45 Power Armor as « T-60 Power Armor ».

Secret Lair x Fallout : Greet the Dog Contenu (nom des cartes en anglais) : Yoshimaru, Ever Faithful as « Dogmeat, Constant Companion » - Arcane Signet - Lightning Greaves - Patchwork Banner - Sol Ring.

Secret Lair x Fallout : Rad Contenu (nom des cartes en anglais) : Ripples of Potential - Mutational Advantage - The Wise Mothman - Mindcrank - Mesmeric Orb as « Mothman Egg ».

Secret Lair x Fallout : Welcome to New Vegas Contenu (nom des cartes en anglais) : Tinybones, Trinket Thief as « Benny, Platinum Thief » - Isshin, Two Heavens as One as « Joshua Graham, Burned Man » - The Deck of Many Things as « Custom Caravan Deck » - Caged Sun as « The Platinum Chip » - Nuka-Cola Vending Machine as « Sunset Sarsaparilla Machine ».



















Depuis plusieurs années maintenant, Magic The Gathering enchaîne les collaborations avec des licences de renom. Ainsi, après avoir proposé un set en lien avec de grosses franchises de Sony/PlayStation (The Last of Us, God of War, etc.),Effectivement, via une récente publication sur Twitter/X ainsi qu'un article sur le site officiel,et proposera plusieurs catégories, avec des personnages issus de l'adaptation.. Pour chacun d'entre eux, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à des cartes dotées d'illustrations en lien avec la série TV Fallout, et donc certaines de ses personnages emblématiques (Lucy, La Goule, Maximum, Dogmeat, etc.). Mais, voici ce qui est prévu :Rendez-vous donc le 26 janvier 2026 pour le Secret Lair en lien avec la série TV Fallout de Magic The Gathering. Rappelons, pour conclure, que Magic sortira l'extension Lorwyn Éclipsé le 23 janvier prochain.