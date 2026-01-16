Magic The Gathering annonce un Secret Lair avec la série TV Fallout

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 janvier 2026 à 11h28
Un Secret Lair en collaboration avec la série TV Fallout sera bientôt proposé aux joueurs et aux joueuses de Magic The Gathering.
Magic The Gathering annonce un Secret Lair avec la série TV Fallout
Depuis plusieurs années maintenant, Magic The Gathering enchaîne les collaborations avec des licences de renom. Ainsi, après avoir proposé un set en lien avec de grosses franchises de Sony/PlayStation (The Last of Us, God of War, etc.), Wizards of the Coast a prévu un Secret Lair avec la série TV Fallout pour Magic.

Le Secret Lair x série TV Fallout annoncé pour Magic The Gathering

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Effectivement, via une récente publication sur Twitter/X ainsi qu'un article sur le site officiel, Wizards of the Coast a indiqué que Magic The Gathering va bientôt se doter d'un Secret Lair avec la série TV à succès Fallout. Ce drop spécial est prévu pour le 26 janvier 2026 et proposera plusieurs catégories, avec des personnages issus de l'adaptation.


Des détails sur le Secret Lair avec la série TV Fallout de Magic

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Le Secret Lair avec la série TV Fallout de Magic The Gathering comportera différents drops, c'est-à-dire 4 au total. Pour chacun d'entre eux, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à des cartes dotées d'illustrations en lien avec la série TV Fallout, et donc certaines de ses personnages emblématiques (Lucy, La Goule, Maximum, Dogmeat, etc.). Mais, voici ce qui est prévu :
  • Secret Lair x Fallout : Beyond the Vault
    • Contenu (nom des cartes en anglais) : Lucy MacLean, Positively Armed - The Ghoul, Gunslinger - Maximus, Knight Apparent - Pre-War Formalwear - Spirit Mantle - T-45 Power Armor as « T-60 Power Armor ».
  • Secret Lair x Fallout : Greet the Dog
    • Contenu (nom des cartes en anglais) : Yoshimaru, Ever Faithful as « Dogmeat, Constant Companion » - Arcane Signet - Lightning Greaves - Patchwork Banner - Sol Ring.
  • Secret Lair x Fallout : Rad
    • Contenu (nom des cartes en anglais) : Ripples of Potential - Mutational Advantage - The Wise Mothman - Mindcrank - Mesmeric Orb as « Mothman Egg ».
  • Secret Lair x Fallout : Welcome to New Vegas 
    • Contenu (nom des cartes en anglais) : Tinybones, Trinket Thief as « Benny, Platinum Thief » - Isshin, Two Heavens as One as « Joshua Graham, Burned Man » - The Deck of Many Things as « Custom Caravan Deck » - Caged Sun as « The Platinum Chip » - Nuka-Cola Vending Machine as « Sunset Sarsaparilla Machine ».
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Rendez-vous donc le 26 janvier 2026 pour le Secret Lair en lien avec la série TV Fallout de Magic The Gathering. Rappelons, pour conclure, que Magic sortira l'extension Lorwyn Éclipsé le 23 janvier prochain.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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