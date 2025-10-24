Fallout Day 2025 : Toutes les annonces de l'événement

Bethesda a tenu un événement spécial pour le Fallout Day 2025, afin d'annoncer plusieurs nouveautés pour sa fameuse licence post-apocalyptique.
Le jeudi 23 octobre 2025, en début de soirée, Bethesda a organisé un événement spécifique lié au Fallout Day
. Durant le stream de présentation, les équipes en charge ont fait plusieurs annonces en ce qui concerne les différents titres de la licence Fallout
.
Il se peut que vous ayez loupé cet événement, qui fut riche en bonnes nouvelles. Retrouvez, ainsi, toutes les informations dévoilées lors du Fallout Day 2025
, qui a eu lieu le 23 octobre dernier, dans ce qui suit.
Résumé du Fallout Day 2025
Comme dit précédemment, l'événement Fallout Day 2025 fut l'occasion d'en apprendre plus quant à l'avenir des divers jeux Fallout disponibles
(Fallout 4, Fallout 76, Fallout Shelter, etc). Et autant dire qu'il y a eu de belles surprises.
Fallout 4 : Une édition Anniversaire et un portage Switch 2
Bethesda a profité de l'occasion pour annoncer une édition Anniversaire à destination de Fallout 4
. Celle-ci, conçue pour célébrer les 10 ans du soft, comprendra le jeu de base, les 6 extensions ainsi que plus de 150 éléments du Création Club.
De plus, les joueurs et les joueuses évoluant sur Nintendo Switch 2 pourront découvrir Fallout 4 au cours de l'année 2026
. Aucune date de sortie précise n'a été communiquée à ce jour.
Une mise à jour et un essai gratuit de Fallout 1st pour Fallout 76
Il y a plusieurs semaines de cela, Bethesda avait indiqué que Fallout 76 allait prochainement s'offrir une nouvelle mise à jour majeure et gratuite, soit « Sources ardentes »
. Sa date de sortie est enfin connue : le rendez-vous est fixé au 2 décembre 2025
.
En attendant, et plus précisément du 21 au 28 octobre, les joueurs et les joueuses de Fallout 76 peuvent profiter d'un essai gratuit de Fallout 1st
.
Pendant la période d'essai, vous bénéficierez notamment de l'accès à la boîte à recyclage pour stocker une quantité illimitée de matériaux d'artisanat, la boîte de premiers secours pour conserver vos précieux objets de soins, la tente de survie pour monter un endroit rapide où vous reposer (qui sert également de repère de voyage rapide !) pendant vos aventures ainsi qu'un bonus de 10% de gain de S.C.O.R.E. pendant la dernière saison en jeu de Fallout 76.
Fallout: New Vegas : Un bundle pour son 15ème anniversaire
Les fans de Fallout: New Vegas vont, très certainement, être ravis d'apprendre qu'un nouveau bundle arrive pour les 15 ans du titre
. Celui-ci comprend les éléments suivants :
- Fallout: New Vegas Ultimate Edition (version PC - code Steam).
- Comprenant le jeu de base complet et les six extensions officielles.
- Statue de Victor (20 cm - PVC).
- Pin's Vault Boy.
- Cartes d'évaluation du Dr. Mitchell.
- Écusson Mojave Express.
- Écusson Éclaireur de la RNC.
Les saisons arrivent sur Fallout Shelter
Fallout Shelter va prochainement se doter de sa plus grande mise à jour, en accueillant notamment les saisons
. D'après les informations dévoilées, chaque saison, qui offrira « une aventure unique et limitée dans le temps, complètement séparée de votre abri principal
», introduira « de nouveaux défis et récompenses au fur et à mesure que vous atteindrez certains objectifs
». Les joueurs et les joueuses peuvent également s'attendre à un Passe de combat. À l'heure actuelle, aucune fenêtre ni date de sortie n'a été dévoilée.
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