Fallout Day 2025 : Toutes les annonces de l'événement

Bethesda a tenu un événement spécial pour le Fallout Day 2025, afin d'annoncer plusieurs nouveautés pour sa fameuse licence post-apocalyptique.

Résumé du Fallout Day 2025

Fallout 4 : Une édition Anniversaire et un portage Switch 2

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Une mise à jour et un essai gratuit de Fallout 1st pour Fallout 76

Pendant la période d'essai, vous bénéficierez notamment de l'accès à la boîte à recyclage pour stocker une quantité illimitée de matériaux d'artisanat, la boîte de premiers secours pour conserver vos précieux objets de soins, la tente de survie pour monter un endroit rapide où vous reposer (qui sert également de repère de voyage rapide !) pendant vos aventures ainsi qu'un bonus de 10% de gain de S.C.O.R.E. pendant la dernière saison en jeu de Fallout 76.

Fallout: New Vegas : Un bundle pour son 15ème anniversaire

Fallout: New Vegas Ultimate Edition (version PC - code Steam). Comprenant le jeu de base complet et les six extensions officielles.

Statue de Victor (20 cm - PVC).

Pin's Vault Boy.

Cartes d'évaluation du Dr. Mitchell.

Écusson Mojave Express.

Écusson Éclaireur de la RNC.

Les saisons arrivent sur Fallout Shelter

Le jeudi 23 octobre 2025, en début de soirée,. Durant le stream de présentation, les équipes en charge ont faitIl se peut que vous ayez loupé cet événement, qui fut riche en bonnes nouvelles. Retrouvez, ainsi,, qui a eu lieu le 23 octobre dernier, dans ce qui suit.Comme dit précédemment,(Fallout 4, Fallout 76, Fallout Shelter, etc). Et autant dire qu'il y a eu de belles surprises.Bethesda a profité de l'occasion pour annoncer. Celle-ci, conçue pour célébrer les 10 ans du soft, comprendra le jeu de base, les 6 extensions ainsi que plus de 150 éléments du Création Club.De plus,. Aucune date de sortie précise n'a été communiquée à ce jour.Il y a plusieurs semaines de cela, Bethesda avait indiqué que. Sa date de sortie est enfin connue :En attendant, et plus précisément du 21 au 28 octobre,. Celui-ci comprend les éléments suivants :. D'après les informations dévoilées, chaque saison, qui offrira « une aventure unique et limitée dans le temps, complètement séparée de votre abri principal », introduira « de nouveaux défis et récompenses au fur et à mesure que vous atteindrez certains objectifs ». Les joueurs et les joueuses peuvent également s'attendre à un Passe de combat. À l'heure actuelle, aucune fenêtre ni date de sortie n'a été dévoilée.