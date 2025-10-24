Fallout 4 annonce une édition Anniversaire et une version Switch 2

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 octobre 2025 à 10h43
Bethesda a, récemment, annoncé que Fallout 4 va se doter d'une édition Anniversaire, qui se rendra également disponible sur Nintendo Switch 2.
Fallout 4 annonce une édition Anniversaire et une version Switch 2
Comme vous le savez probablement déjà, le 23 octobre dernier, c'était le « Fallout Day » 2025. Bethesda a profité de l'occasion pour tenir un événement spécial, durant lequel de nombreuses annonces concernant la licence ont été faites. Ainsi, Fallout 4 va avoir le droit à une nouvelle édition, mais aussi une version Nintendo Switch 2.

Une édition Anniversaire pour Fallout 4 est prévue

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Au cours de l'événement Fallout Day 2025, Bethesda a, en effet, indiqué qu'une édition Anniversaire de Fallout 4 arrive le 10 novembre prochain sur PS5, Xbox Series et PC. Célébrant les 10 ans du jeu, cette nouvelle édition comprend, bien évidemment, de nombreux éléments. Ainsi, celles et ceux qui se procureront l'édition Anniversaire de Fallout 4 auront accès à ceci : 
  • Le jeu de base, Fallout 4.
  • Les six extensions du jeu :
    • Automatron, Wasteland Workshop, Far Harbor, Contraptions Workshop, Vault-Tec Workshop, Nuka-World.
  • Plus de 150 éléments du Creation Club.
D'ailleurs, Bethesda a précisé que cette date marquera également l'arrivée des Créations sur Fallout 4, et ce, pour tous les joueurs et les joueuses. Mais, ce ne fut pas la seule bonne nouvelle.

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Les équipes en charge du titre ont précisé que Fallout 4, selon son édition Anniversaire, va s'offrir un portage sur Nintendo Switch 2. Pour le moment, Bethesda a simplement indiqué que cette version se rendra disponible au cours de l'année 2026, et n'a donc pas encore donné de date de sortie précise. Nous devrions en savoir plus à ce sujet, dans les prochains mois.

Miniature vidéo

Rendez-vous donc le 10 novembre 2025 pour (re)découvrir Fallout 4 avec son édition Anniversaire, ou bien en 2026 pour sa version Nintendo Switch 2. Pour rappel, Fallout 4 est d'ores et déjà disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous souhaitez acheter le titre tout en faisant quelques économies, remarquons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur PC :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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xanadu (invité) Le 24/10/2025 à 17:15

rien de plus que la version Goty d'octobre 2017