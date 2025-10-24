Fallout 4 annonce une édition Anniversaire et une version Switch 2

Bethesda a, récemment, annoncé que Fallout 4 va se doter d'une édition Anniversaire, qui se rendra également disponible sur Nintendo Switch 2.

Une édition Anniversaire pour Fallout 4 est prévue

Le jeu de base, Fallout 4.

Les six extensions du jeu : Automatron, Wasteland Workshop, Far Harbor, Contraptions Workshop, Vault-Tec Workshop, Nuka-World.

Plus de 150 éléments du Creation Club.

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Fallout 4 débarque bientôt sur Nintendo Switch 2

PC Édition Standard → 17,29 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction. Édition Game of the Year → 11,99 € au lieu de 40 €, soit 70 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà, le 23 octobre dernier, c'était le « Fallout Day » 2025. Bethesda a profité de l'occasion pour tenir un événement spécial, durant lequel de nombreuses annonces concernant la licence ont été faites. Ainsi,Au cours de l'événement Fallout Day 2025, Bethesda a, en effet, indiqué qu'. Célébrant les 10 ans du jeu, cette nouvelle édition comprend, bien évidemment, de nombreux éléments. Ainsi, celles et ceux qui se procureront l'édition Anniversaire de Fallout 4 auront accès à ceci :D'ailleurs,, pour tous les joueurs et les joueuses. Mais, ce ne fut pas la seule bonne nouvelle.Les équipes en charge du titre ont précisé que. Pour le moment, Bethesda a simplement indiqué que, et n'a donc pas encore donné de date de sortie précise. Nous devrions en savoir plus à ce sujet, dans les prochains mois.Rendez-vous donc le 10 novembre 2025 pour (re)découvriravec son édition Anniversaire, ou bien en 2026 pour sa version Nintendo Switch 2. Pour rappel,est d'ores et déjà disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous souhaitez acheter le titre tout en faisant quelques économies, remarquons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur PC :