Fallout : Bethesda a mis plusieurs années avant d'être « confortable » avec la licence

Fallout est aujourd'hui un pilier du jeu vidéo, mais Bethesda n'a pas toujours été à l'aise avec la licence. Un vétéran du studio explique qu'il a fallu attendre Fallout 4 pour que l'équipe ose enfin s'affranchir du passé et innover véritablement.

Fallout 4, vers une émancipation pour Bethesda

Nous possédions la marque, mais posséder une franchise et une propriété intellectuelle est différent du sentiment de la posséder créativement. Je pense qu'au moment où Fallout 4 est arrivé, nous nous sentions plus à l'aise, en nous disant : « Ok, nous n'avons plus besoin d'être aussi révérencieux maintenant, ce n'est pas que de la nostalgie, nous pouvons créer de nouvelles choses ».

Bethesda was scared of making Fallout 3, but by Fallout 4 it had chilled out: "we don't have to be so reverential now" https://t.co/SHsf04Cm6C — GamesRadar+ (@GamesRadar) December 20, 2025

Fallout 5 : Encore plus d'innovation ?

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Comme vous le savez probablement déjà, Fallout est une licence importante et est ancrée depuis très longtemps dans le paysage vidéoludique. En 2007, Bethesda a fait l'acquisition de la franchise. Pour autant,Emil Pagliarulo, qui travaille depuis longtemps sur la franchise, a été interviewé par les journalistes de GamesRadar, il y a très peu de temps. Ce dernier a, ainsi, expliqué que Fallout 3 n'avait pas pour but de révolutionner l'univers, mais bien de prouver aux joueurs et aux joueuses que Bethesda était capable de reprendre le flambeau après Interplay.De ce fait, Bethesda a quelque peu limité la prise de risque avec Fallout 3.. Emil Pagliarulo a parlé de cela et a déclaré :Cette confiance retrouvée a permis à Bethesda d'intégrer des mécaniques inédites, comme la construction de bases ou un protagoniste entièrement doublé, des éléments qui auraient été impensables lors du développement du troisième opus.Aujourd'hui, alors que Fallout 5 est dans tous les esprits, cette déclaration rappelle que l'innovation chez Bethesda est le fruit d'une lente maturation et d'une appropriation progressive de leur univers. Il se peut que le studio décide d'incorporer de nouvelles mécaniques à Fallout 5, afin de marquer une réelle évolution entre le quatrième opus et celui-ci.Pour autant, à l'heure actuelle, nous ne savons que très peu de choses de Fallout 5, qui n'a pas encore été vraiment officialisé. Cependant, Todd Howard a, récemment, indiqué que ce nouvel opus Fallout prendra bien en compte les événements narrés dans la série TV d'Amazon Fallout, qui vient tout juste de commencer la diffusion de sa saison 2.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Une version Nintendo Switch 2 de cet opus doit arriver au cours de l'année 2026.