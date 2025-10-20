Fallout 4 cache-t-il déjà un teaser pour Fallout 5 ? La communauté mène l'enquête

Fallout 4 pourrait bien cacher un indice pointant vers Fallout 5. C'est en tout cas ce que les joueurs cherchent.

Les souvenirs de Kellogg : une piste vers San Francisco pour Fallout 5 ?

Des indices dans le DLC Nuka-World

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Comme vous le savez probablement déjà, Bethesda aime faire patienter ses joueurs. Toutefois, l'histoire montre que le studio prépare souvent ses suites bien à l'avance. Les fans de Fallout s'en souviennent bien, d'ailleurs : Fallout 3 contenait déjà un indice majeur, via la quête « The Replicated Man », pour. De ce fait, les joueurs et les joueuses se demandent siaurait lui aussi semé des indices sur l'univers de. L'enquête a débuté.En effet,. Selon l'utilisateur HammondCheeseIII,: « On y voit le Golden Gate Bridge et plusieurs mentions des Shi et de la New California Republic ». Pour rappel, les Shi, introduits dans Fallout 2, sont une société technologique basée à San Francisco, issue de soldats chinois bloqués aux États-Unis après la Grande Guerre.mentionne que Kellogg aurait collaboré avec eux. Un détail qui pourrait bien être un teaser déguisé pour une intrigue à venir.Cependant, il ne s'agit pas du seul potentiel indice. Un autre élément troublant a été trouvé par la communauté : la présence des « Hubologists » dans le DLC Nuka-World de. Cette secte, également originaire de San Francisco, entretenait un conflit avec les Shi dans Fallout 2.reliant ces factions de la côte Ouest.Un autre joueur, nommé QuisCustodiet212 sur Reddit, imagine déjà le scénario du prochain opus de la franchise : « Fallout 5 pourrait se dérouler dans la baie de San Francisco, avec une NCR affaiblie, une Brotherhood of Steel expansionniste au sud de la Californie, et les Shi en pleine résurgence ». Ce qui semble plutôt intéressant sur le papier.. Certains mentionnent les goules, tandis que d'autres suggèrent que le titre pourrait être centré sur Duncan, le fils malade de MacCready. Malheureusement, ces idées, qui sont assez intéressantes, ne sont encore que des suppositions de la part de la communauté, étant donné que Fallout 5 ne verra pas le jour avant un moment.Néanmoins, les fans devront patienter longtemps avant d'obtenir une confirmation. Bethesda a déjà indiqué que Fallout 5 ne verrait pas le jour avant la sortie de The Elder Scrolls 6, qui est, comme vous le savez probablement déjà, encore loin d'être finalisé. Dans tous les cas, et en attendant l'arrivée de Fallout 5, les joueurs et les joueuses continuent et continueront d'éplucher chaque recoin deà la recherche d'indices.