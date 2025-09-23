Il faudra être patient avant la sortie de Fallout 5



le 23 septembre 2025 à 18h30 Publié par Corentin Rimbert le 23 septembre 2025 à 18h30

Alors que Fallout 4 fête déjà ses dix ans, un nouveau rapport sur Bethesda et The Elder Scrolls 6 laisse entendre que Fallout 5 ne verra pas le jour avant la prochaine décennie.