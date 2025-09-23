Il faudra être patient avant la sortie de Fallout 5

Alors que Fallout 4 fête déjà ses dix ans, un nouveau rapport sur Bethesda et The Elder Scrolls 6 laisse entendre que Fallout 5 ne verra pas le jour avant la prochaine décennie.
Cela fait désormais une décennie que Fallout 4 est sorti, en novembre 2015, et la patience des fans commence à être mise à rude épreuve. Si les joueurs espéraient que Bethesda dévoile bientôt des nouvelles du prochain volet, les dernières informations laissent présager une attente encore plus longue.
The Elder Scrolls 6 avant Fallout 5
Selon l'insider eXtas1s, Bethesda Game Studios et Xbox viseraient une sortie de The Elder Scrolls 6 en 2027. Le RPG aurait démarré sa production seulement en 2023, une fois Starfield lancé, ce qui donnerait environ quatre ans de développement effectif.
Cependant, si ce calendrier se confirme, Fallout 5 ne pourrait débuter son développement qu'après 2027, puisque le studio n'a jamais travaillé sur deux projets majeurs en parallèle, bien qu'il ait grandi avec le temps.
Fallout 5 repoussé aux années 2030
En reprenant ce schéma, Fallout 5 ne sortirait pas avant 2031, soit au cœur de la future génération de consoles (probablement la PS6 et la prochaine Xbox). En d'autres termes, les fans devront attendre au minimum six ans, si ce n'est davantage, laissant une quinzaine d'années entre Fallout 4 et 5, bien que Fallout 76 soit sorti entre-temps.
Cette estimation reste toutefois de la spéculation, eXtas1s ne mentionne jamais Fallout 5 dans son rapport. L'analyse repose uniquement sur le calendrier supposé de The Elder Scrolls 6 et sur l'historique du studio.
Un espoir du côté des spin-off
Pour les joueurs qui redoutent une telle attente, une petite lueur d'espoir existe. Des rumeurs évoquent un spin-off de Fallout 4 actuellement en préparation. Pour l'heure, ces bruits de couloir proviennent d'une seule source et doivent donc être pris avec prudence, mais ils pourraient au moins offrir de quoi patienter avant l'arrivée du cinquième opus.
Bethesda a toujours alterné entre ses deux licences phares que sont The Elder Scrolls et Fallout. Avec Starfield en plus dans l'équation, le rythme s'allonge inévitablement. Les fans espéraient que le succès de la série Fallout sur Amazon Prime accélère les choses, mais il semble qu'il faille se préparer à une attente de plusieurs années encore.
Reste à savoir si le studio tiendra ce calendrier ou s'il décidera d'accélérer ses processus de production dans l'avenir. En attendant, la communauté va devoir s'armer de patience, et peut-être se consoler avec un spin-off.
commentaires (2)
Pas grave il y a Fallout 76 et la série pour patienter, qu'ils prennent leur temps
Pas plus mal et totalement logique, on aura peut-être un remaster d'ici la