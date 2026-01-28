Fable : Xbox n'a pas peur de GTA 6



le 28 janvier 2026 à 16h02 Publié par Corentin Rimbert le 28 janvier 2026 à 16h02

Alors que l'ombre colossale de Grand Theft Auto VI plane sur l'industrie, Craig Duncan, patron des Xbox Game Studios, reste serein. Interrogé sur la confrontation potentielle entre le prochain Fable et le titre de Rockstar, il préfère se concentrer sur la qualité de ses propres productions plutôt que de craindre la concurrence.