Fable : Xbox n'a pas peur de GTA 6

Alors que l'ombre colossale de Grand Theft Auto VI plane sur l'industrie, Craig Duncan, patron des Xbox Game Studios, reste serein. Interrogé sur la confrontation potentielle entre le prochain Fable et le titre de Rockstar, il préfère se concentrer sur la qualité de ses propres productions plutôt que de craindre la concurrence.
L'industrie vidéoludique s'apprête à vivre un moment probablement historique, avec la sortie de GTA 6
, pour le moment prévue pour le 19 novembre 2026, à moins qu'i ne soit encore reporté. Un événement culturel qui risque d'éclipser toute autre sortie durant cette fenêtre de lancement. De nombreux développeurs ont déjà exprimé leurs inquiétudes à l'idée de se retrouver face à face avec le titre de Rockstar Games. Pourtant, du côté de Microsoft et des Xbox Game Studios, le discours se veut rassurant et pragmatique, notamment concernant le très attendu Fable
.
Une philosophie centrée sur soi plutôt que sur la concurrence
Craig Duncan, à la tête des Xbox Game Studios, a abordé cette problématique lors d'une récente interview à GamesRadar
. Alors que Fable a confirmé sa sortie pour cet automne (entre septembre et décembre donc), il va donc arriver proche de GTA 6, que ce soit quelques semaines plus tôt ou quelques semaines plus tard. Mais selon lui, il est inutile de se focaliser sur des éléments hors de leur contrôle
.
C'est plutôt qu'ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Mon travail est de faire ce que nous devons faire pour le bien de nos jeux. Donc oui, il y a toujours d'autres jeux, et il y a toujours d'autres choses que nous devons prendre en compte.
Cette déclaration souligne une réalité du marché actuel, il n'existe plus vraiment de « période calme »
, puisqu'un jeu fera, quoi qu'il arrive, concurrence avec d'autres. Entre les superproductions vidéoludiques, les jeux indépendants sortis de nulle part, les sorties cinéma et l'actualité musicale, le temps de cerveau disponible des joueurs est constamment sollicité. Pour Craig Duncan, la priorité n'est pas tant d'esquiver Rockstar, mais plutôt de gérer intelligemment le propre calendrier de Microsoft pour éviter que les exclusivités Xbox ne se cannibalisent entre elles.
La stratégie de Xbox repose désormais sur l'espacement des sorties internes
. L'objectif est de laisser à chaque jeu son propre espace vital, ou comme le formule Duncan, son « oxygène
». Dans un marché saturé, lancer plusieurs titres majeurs simultanément serait contre-productif. L'éditeur a donc appris à ne pas empiler ses propres productions, même si la concurrence externe reste une variable inévitable.
Attendons donc de voir la date de sortie définitive de Fable
, qui est bien un reboot et non Fable 4
, et de savoir si GTA 6 honorera la date du 19 novembre, pour voir comment se débrouillent deux des jeux les plus attendus de l'année 2026.
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