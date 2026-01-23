Fable : Playground Games explique pourquoi le jeu est un reboot et pas Fable 4

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 janvier 2026 à 15h48
Playground Games a précisé pourquoi Fable est un reboot, et non Fable 4.
Fable : Playground Games explique pourquoi le jeu est un reboot et pas Fable 4
Comme vous le savez probablement déjà, Fable est un reboot de la franchise, qui comporte déjà trois opus majeurs (sans compter les spin-off et autres productions vidéoludiques dans l'univers). De ce fait, Fable n'est pas Fable 4, et Playground Games a apporté des explications à ce sujet.

« Faire un jeu Playground Fable pour l'avenir »

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Dans une récente interview accordée aux journalistes de GamesRadar, Ralph Fulton a, en effet, indiqué que Playground Games a estimé « qu'il fallait relancer la franchise » et désirait y apposer leur marque, afin de faire de Fable un jeu qui lui est propre : 
Nous ne sommes pas Lionhead. Je pense que vous pouvez voir Lionhead dans cette trilogie originale. Je crois sincèrement que la personnalité d'une équipe transparaît dans son travail et dans les jeux qu'elle crée. Vous pouvez voir Lionhead dans cette trilogie originale, et nous ne sommes pas Lionhead. Nous sommes un studio différent, avec des personnes différentes et une culture différente. Il ne serait pas authentique de notre part d'essayer de créer simplement Fable 4. L'une des principales raisons pour lesquelles il ne s'agit pas d'une suite est que nous avons estimé qu'il fallait relancer la franchise, y apposer notre marque et en faire un jeu Playground Fable pour l'avenir. C'est en quelque sorte ce que nous avons fait.
D'ailleurs, Fable comportera quelques changements par rapport aux jeux originaux, notamment en ce qui concerne le système de moralité et de réputation, qui permettront aux nouveaux venus d'entrer dans la licence.

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Une fidélité pour les fans mais accessible pour les nouveaux venus

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Ainsi, Playground Games espère bien façonner un jeu Fable qui conviendra aussi bien aux fans de la franchise qu'aux nouveaux venus, qui n'ont pas découvert la trilogie originale. Ralph Fulton a déclaré à ce sujet : 
Cela fait longtemps que la trilogie Fable s'est terminée. Cela fait longtemps que Fable existe. Il y a donc beaucoup de gens qui n'ont jamais joué à Fable, et nous devons nous assurer qu'ils considèrent ce jeu comme un jeu auquel ils ont envie de jouer eux aussi. En créant un jeu Playground sans nous imposer de le baser servilement sur les originaux, nous sommes arrivés à un résultat qui, selon moi, est intrinsèquement fidèle aux jeux originaux. Mais je pense qu'il comporte de nombreux éléments qui plairont beaucoup aux joueurs d'aujourd'hui.

Rappelons, pour conclure, que Fable doit arriver au cours de l'automne 2026 sur PS5, Xbox Series et PC. Aucune date de sortie précise n'a été communiquée, à ce jour.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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