Fable : Playground Games explique pourquoi le jeu est un reboot et pas Fable 4

Playground Games a précisé pourquoi Fable est un reboot, et non Fable 4.

« Faire un jeu Playground Fable pour l'avenir »

Nous ne sommes pas Lionhead. Je pense que vous pouvez voir Lionhead dans cette trilogie originale. Je crois sincèrement que la personnalité d'une équipe transparaît dans son travail et dans les jeux qu'elle crée. Vous pouvez voir Lionhead dans cette trilogie originale, et nous ne sommes pas Lionhead. Nous sommes un studio différent, avec des personnes différentes et une culture différente. Il ne serait pas authentique de notre part d'essayer de créer simplement Fable 4. L'une des principales raisons pour lesquelles il ne s'agit pas d'une suite est que nous avons estimé qu'il fallait relancer la franchise, y apposer notre marque et en faire un jeu Playground Fable pour l'avenir. C'est en quelque sorte ce que nous avons fait.

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Une fidélité pour les fans mais accessible pour les nouveaux venus

Cela fait longtemps que la trilogie Fable s'est terminée. Cela fait longtemps que Fable existe. Il y a donc beaucoup de gens qui n'ont jamais joué à Fable, et nous devons nous assurer qu'ils considèrent ce jeu comme un jeu auquel ils ont envie de jouer eux aussi. En créant un jeu Playground sans nous imposer de le baser servilement sur les originaux, nous sommes arrivés à un résultat qui, selon moi, est intrinsèquement fidèle aux jeux originaux. Mais je pense qu'il comporte de nombreux éléments qui plairont beaucoup aux joueurs d'aujourd'hui.

Fable isn't a sequel, Playground Games lead says, because "we needed to reboot the franchise" and "put our stamp on it" – "It would be inauthentic for us to just try and make Fable 4" https://t.co/6pIUGvgah0 — GamesRadar+ (@GamesRadar) January 22, 2026

Comme vous le savez probablement déjà,est un reboot de la franchise, qui comporte déjà trois opus majeurs (sans compter les spin-off et autres productions vidéoludiques dans l'univers). De ce fait,Dans une récente interview accordée aux journalistes de GamesRadar,et désirait y apposer leur marque, afin de faire de Fable un jeu qui lui est propre :D'ailleurs,comportera quelques changements par rapport aux jeux originaux, notamment en ce qui concerne le système de moralité et de réputation, qui permettront aux nouveaux venus d'entrer dans la licence.Ainsi,, qui n'ont pas découvert la trilogie originale. Ralph Fulton a déclaré à ce sujet :Rappelons, pour conclure, quedoit arriver au cours de l'automne 2026 sur PS5, Xbox Series et PC. Aucune date de sortie précise n'a été communiquée, à ce jour.