Fable s'offre une fenêtre de sortie et se montre dans un nouveau trailer

Playground Games a, récemment, dévoilé une fenêtre de sortie pour Fable, dans une nouvelle vidéo de gameplay.

Fable nous donne rendez-vous en automne 2026

Fable se dévoile un peu plus en vidéo

À Albion, votre réputation fait loi. Vos actes chevaleresques ou vos décisions douteuses affectent vos relations avec chaque villageois et villageoise, et peuvent même façonner le monde qui vous entoure. Quelles opinions vous importent le plus ? À vous de choisir... et d'en assumer les conséquences. Que signifie le fait d'être « héroïque » ? La décision vous appartient.



Fin de contes de fées non garantie.











Très attendu par les joueurs et les joueuses, qui ont parcouru les précédents opus de la franchise ou non,s'est, comme prévu, montré lors du Developer Direct de Xbox, le 22 janvier dernier.En effet, au cours du dernier Developer Direct de Xbox, qui a eu lieu dans la soirée du jeudi 22 janvier 2026,. Le studio de développement en a profité pour indiquer que. Cependant, aucune date de sortie précise n'a été communiquée.Remarquons, en outre, que celles et ceux évoluant sur la dernière console de Sony/PlayStation ne seront pas laissés pour compte, étant donné quePour l'occasion,, qui est un reboot pour la franchise et est considéré comme un action-RPG en monde ouvert., qui peut aussi bien manier des armes pour le corps-à-corps, à distance ou bien faire usage de magie. De plus,, qui peut avoir une incidence sur le reste de l'aventure.Rappelons, en guise de conclusion, quedoit débarquer au cours de l'automne 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PC, Xbox Series et PS5.