Fable s'offre une fenêtre de sortie et se montre dans un nouveau trailer

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 janvier 2026 à 10h10
Playground Games a, récemment, dévoilé une fenêtre de sortie pour Fable, dans une nouvelle vidéo de gameplay.
Fable s'offre une fenêtre de sortie et se montre dans un nouveau trailer
Très attendu par les joueurs et les joueuses, qui ont parcouru les précédents opus de la franchise ou non, Fable s'est, comme prévu, montré lors du Developer Direct de Xbox, le 22 janvier dernier. Durant l'événement, Playground Games a montré du gameplay de Fable, tout en partageant une fenêtre de sortie.

Fable nous donne rendez-vous en automne 2026

fable-creature
En effet, au cours du dernier Developer Direct de Xbox, qui a eu lieu dans la soirée du jeudi 22 janvier 2026, Playground Games a partagé une nouvelle vidéo présentant Fable. Le studio de développement en a profité pour indiquer que Fable se rendra disponible au cours de l'automne 2026, et ce, sur plusieurs plateformes de jeu. Cependant, aucune date de sortie précise n'a été communiquée.

Miniature vidéo

Remarquons, en outre, que celles et ceux évoluant sur la dernière console de Sony/PlayStation ne seront pas laissés pour compte, étant donné que Fable doit débarquer sur PC, Xbox Series et PS5.

Fable se dévoile un peu plus en vidéo

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Pour l'occasion, Playgrounds Games a dévoilé une nouvelle vidéo ainsi que de plus amples informations à propos de Fable, qui est un reboot pour la franchise et est considéré comme un action-RPG en monde ouvert. Ainsi, sur Fable, les joueurs et les joueuses auront la possibilité de façonner leur personnage, qui peut aussi bien manier des armes pour le corps-à-corps, à distance ou bien faire usage de magie. De plus, la communauté pourra acheter des maisons, nouer des relations avec des PNJ et devra surtout faire attention à sa réputation, qui peut avoir une incidence sur le reste de l'aventure.
À Albion, votre réputation fait loi. Vos actes chevaleresques ou vos décisions douteuses affectent vos relations avec chaque villageois et villageoise, et peuvent même façonner le monde qui vous entoure. Quelles opinions vous importent le plus ? À vous de choisir... et d'en assumer les conséquences. Que signifie le fait d'être « héroïque » ? La décision vous appartient.

Fin de contes de fées non garantie.
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Rappelons, en guise de conclusion, que Fable doit débarquer au cours de l'automne 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PC, Xbox Series et PS5.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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