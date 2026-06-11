Fable détaille son système de réputation et de moralité en vidéo

Playground Games a, récemment, montré et dévoilé des informations plus précises sur le système de réputation et de moralité de Fable.

Comme vous le savez probablement déjà, Fable a récemment profité d'une vidéo de gameplay d'environ 30 minutes, avec les commentaires des développeurs. Dans ce trailer, le studio de développement a notamment présenté le système de réputation et de moralité de Fable.

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Un système de réputation complexe sur Fable

Contrairement aux premiers opus de la franchise, Fable proposera un système de réputation un peu plus complexe, qui se détache ainsi de la simple dichotomie entre le Bien et le Mal. Dans le reboot de Playground Games, la réputation de notre personnage est retranscrite à travers différents mots, accordés en fonction de nos actions et paroles.

Par exemple, il sera possible d'être réputé pour sa gentillesse, son audace, ou encore son sens de l'entrepreneuriat et son caractère vertueux. De la même manière, en effectuant des actions mauvaises ou en étant méchant verbalement, notre avatar pourra être perçu comme quelqu'un de sans-cœur ou encore un criminel. Fort heureusement, pour remédier à une mauvaise réputation, il sera possible de payer un crieur pour redorer notre image (or, cela coûtera de l'or) ou bien en tentant de changer le jugement des villageois. Pour autant, tout au long de l'aventure Fable, il faudra se rappeler que toutes nos actions façonnent notre réputation, et ce, d'un lieu à un autre. D'ailleurs, les actes sont perçus selon un système de moralité nuancé sur Fable.

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Une moralité nuancée et propre à chacun sur Fable

Dans la vidéo de gameplay, les développeurs précisent bien que Fable dispose d'un système de moralité nuancé, qui est propre à chaque personnage. De ce fait, un PNJ pourrait juger notre personnage d'une certaine manière, alors qu'un autre aura une perception tout à fait différente de notre avatar.

Playground Games montre notamment cela à travers Rhiannon, qui n'apprécie pas forcément les entrepreneurs et riches, tandis que romancer Meghan exige d'avoir un commerce à son compte. Les deux femmes ont alors des paroles et des réactions complètement différentes par rapport à la situation du protagoniste. Cela montre à quel point le système de moralité se veut complexe et surtout très personnel sur Fable, qui propose, de ce fait, un monde ultra réactif.

Step into Albion and discover what it means to live an extraordinary life.



Build relationships, shape your reputation, and influence the people around you in a world that evolves with every choice you make.



Watch our gameplay demo for a closer look at life in Albion:… pic.twitter.com/TmhpBT4Ffm — Fable (@fable) June 10, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que Fable arrive le 23 février 2027 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.