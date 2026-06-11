Fable détaille son système de réputation et de moralité en vidéo

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 11 juin 2026 à 14h34
Playground Games a, récemment, montré et dévoilé des informations plus précises sur le système de réputation et de moralité de Fable.
Fable détaille son système de réputation et de moralité en vidéo

Comme vous le savez probablement déjà, Fable a récemment profité d'une vidéo de gameplay d'environ 30 minutes, avec les commentaires des développeurs. Dans ce trailer, le studio de développement a notamment présenté le système de réputation et de moralité de Fable.

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Un système de réputation complexe sur Fable

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Contrairement aux premiers opus de la franchise, Fable proposera un système de réputation un peu plus complexe, qui se détache ainsi de la simple dichotomie entre le Bien et le Mal. Dans le reboot de Playground Games, la réputation de notre personnage est retranscrite à travers différents mots, accordés en fonction de nos actions et paroles. 

Par exemple, il sera possible d'être réputé pour sa gentillesse, son audace, ou encore son sens de l'entrepreneuriat et son caractère vertueux. De la même manière, en effectuant des actions mauvaises ou en étant méchant verbalement, notre avatar pourra être perçu comme quelqu'un de sans-cœur ou encore un criminel. Fort heureusement, pour remédier à une mauvaise réputation, il sera possible de payer un crieur pour redorer notre image (or, cela coûtera de l'or) ou bien en tentant de changer le jugement des villageois. Pour autant, tout au long de l'aventure Fable, il faudra se rappeler que toutes nos actions façonnent notre réputation, et ce, d'un lieu à un autre. D'ailleurs, les actes sont perçus selon un système de moralité nuancé sur Fable.

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Une moralité nuancée et propre à chacun sur Fable

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Dans la vidéo de gameplay, les développeurs précisent bien que Fable dispose d'un système de moralité nuancé, qui est propre à chaque personnage. De ce fait, un PNJ pourrait juger notre personnage d'une certaine manière, alors qu'un autre aura une perception tout à fait différente de notre avatar.

Playground Games montre notamment cela à travers Rhiannon, qui n'apprécie pas forcément les entrepreneurs et riches, tandis que romancer Meghan exige d'avoir un commerce à son compte. Les deux femmes ont alors des paroles et des réactions complètement différentes par rapport à la situation du protagoniste. Cela montre à quel point le système de moralité se veut complexe et surtout très personnel sur Fable, qui propose, de ce fait, un monde ultra réactif.

Rappelons, en guise de conclusion, que Fable arrive le 23 février 2027 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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