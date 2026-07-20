Xbox confirme le retour des exclusivités définitives mais reste confus sur certains points

Dans le cadre de sa stratégie de restructuration, Xbox veut réintégrer les exclusivités à son catalogue. Mais que se passera-t-il après les sorties chez la concurrence de titres comme Fable ou Forza Horizon 6 ?

Depuis le 6 juillet 2026, un vent de changement plane dans les différents studios de Microsoft. Suite au vaste plan de restructuration annoncé par Asha Sharma, des milliers de postes ont été supprimés, des studios ont été fermés et de nombreux projets ont été annulés ou suspendus. Mais il est également synonyme de changement pour Xbox avec le retour des exclusivités.

En effet, lors de leur showcase concluant le Summer Game Fest, la firme à la croix verte avait révélé que Gears of War: E-Day et Clockwork Revolution seraient jouables uniquement sur consoles Xbox Series et PC. Récemment interrogés par GamesRadar sur le retour des titres exclusifs, Matthew Ball (directeur de la stratégie) et Matt Booty (directeur des contenus) ont donné des précisions supplémentaires.

D'autres titres exclusifs déjà prévus pour les consoles Xbox Series

En plus des deux jeux déjà confirmés, Matthew Ball a déclaré que « Pour développer une plateforme comme la nôtre, il faut proposer des jeux et des services exclusifs. Il ne s'agira pas des deux seuls titres. » S'il reste très évasif et ne donne aucun nom, cela suggère que les grandes licences historiques pourraient à nouveau être réservées aux consoles Xbox, le but étant de donner une bonne raison aux consommateurs de craquer pour la console à la croix verte.

Nous sommes les gardiens de plus de 20 franchises de jeux ayant généré un milliard de dollars de revenus au cours de leur existence. Notre portefeuille compte une grande variété de titres, et nous devons réfléchir à la manière dont chacun d'eux répond à des objectifs spécifiques au sein de cet ensemble.

Dans la foulée, les deux hommes ont évoqué le marché du jeu-service, particulièrement populaire chez les joueurs. Sur ce point, il n'y aura aucune exclusivité et il sera possible de jouer sur le support de son choix. Toutefois, certains points de cette stratégie provoquent encore la confusion chez les joueurs.

Le cas des jeux solo lancés après Fable encore à l'étude

Rappelons que certaines des licences historiques d'Xbox vont arriver chez la concurrence avec les sorties de Halo: Campaign Evolved, de Fable ou de Forza Horizon 6. Cependant, ces trois jeux pourraient être des exceptions. Les deux hommes expliquent qu'ils sortiront sur plusieurs supports car Microsoft doit respecter les engagements pris envers leurs partenaires et les joueurs.

Mais en matière de jeux solo, l'exclusivité « n'est certainement pas une règle absolue ». Il est donc probable que chaque futur lancement soit étudié au cas par cas pour savoir s'il serait une force pour les consoles Xbox. Matt Booty conclut en déclarant que « Nous devons trouver le juste équilibre entre le travail déjà accompli par les équipes et un éventuel changement de stratégie. »