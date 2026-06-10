Fable dévoile 30 minutes de gameplay inédit et un monde ouvert ultra réactif

Playground Games frappe fort avec une nouvelle vidéo de trente minutes de gameplay pour Fable. Ce long extrait dévoile un monde ouvert vivant, où chaque interaction avec les habitants d'Albion forge votre réputation.

Playground Games a décidé de passer à la vitesse supérieure. Après une apparition il y a quelques jours lors du XBOX Games Showcase, le reboot de Fable s'illustre à nouveau à travers une vidéo de gameplay de trente minutes. Commentée par William Kennedy, le réalisateur associé du projet, cette longue séquence ininterrompue délaisse l'action pure pour se concentrer sur la dimension sociale du jeu. Les joueurs ont ainsi pu découvrir Silverbrook, un paisible village agricole situé dans le Comté des Chênes, l'une des six grandes régions qui composeront ce vaste monde ouvert.

Un monde ouvert qui réagit à vos moindres faits et gestes

Dans cet extrait inédit, le protagoniste arrive à cheval et interagit librement avec son environnement. La démonstration met en lumière la fluidité des mécaniques sociales : achat de propriétés, recherche d'emploi, et même des rendez-vous romantiques avec les habitants. Le studio insiste sur un point crucial. Albion gardera la trace de toutes vos actions. Chaque décision aura un impact direct sur la façon dont la population perçoit votre héros.











Si vous décidez d'attaquer un PNJ par pure cruauté, les gardes interviendront immédiatement. La fuite ou le combat, à l'aide d'une épée, d'un arc ou de sorts magiques, deviendront alors vos seules options. Blesser des civils placera automatiquement une prime sur votre tête. Heureusement, il sera toujours possible de redorer son blason en soudoyant le crieur public du village.

Une simulation de vie au cœur de l'aventure

Playground Games décrit cette population vivante comme un véritable jeu dans le jeu. Aucun habitant ne suit un script défini à l'avance. Chaque individu possède sa propre personnalité et réagira selon vos actes. Vous pourrez tenter de séduire un habitant en répondant à ses critères précis, ou encore embaucher des personnages pour travailler dans vos commerces. Ces derniers apporteront d'ailleurs des bonus uniques à votre empire immobilier. À l'inverse, les marchands qui vous détestent n'hésiteront pas à gonfler artificiellement leurs prix.

Une épopée ambitieuse prévue pour 2027

L'histoire principale n'est pas en reste. Notre héros devra enquêter sur d'étranges phénomènes magiques frappant la région. Ces événements semblent étroitement liés à Isabel, l'antagoniste principale aperçue dans la précédente bande-annonce. Pour porter cette narration, le titre proposera plus de deux heures de cinématiques capturées en mouvement et offrira des centaines de choix scénaristiques.

algré cette richesse évidente et l'importance accordée aux interactions sociales, un point noir vient ternir le tableau. L'absence d'une version française intégrale risque de frustrer de nombreux joueurs francophones, d'autant plus dans un jeu où les dialogues occupent une place centrale.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Quoi qu'il en soit, il faudra s'armer de patience avant de fouler les terres d'Albion. La date de sortie de Fable est fixée au 23 février 2027. Fait historique pour la franchise, le jeu sera disponible simultanément sur Xbox Series, PC et PS5. Les abonnés pourront également en profiter dès le premier jour via le XBOX Game Pass Ultimate.