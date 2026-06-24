L'édition Collector de Fable déjà en rupture de stock et revendue à prix d'or

Malgré un lancement repoussé à début 2027, les curieux se sont amassés à l'ouverture des précommandes pour les différentes éditions de Fable. L'une d'elles est d'ailleurs en train d'atteindre des sommes records sur le marché parallèle.

La recrudescence des scalpeurs fait qu'il est devenu difficile d'obtenir des objets aussi variés que des Coffrets Dresseur d'élite du TCG Pokémon, la nouvelle manette de Steam ou encore les Squishy Dumplings, très prisés des enfants. De fait, quand certains mettent la main sur ces biens recherchés, ils les revendent très rapidement sur eBay, le Bon Coin ou Vinted.

Un nouvel objet est venu étoffer cette liste : l'édition collector de Fable. Disponible en précommande depuis la fin du Xbox Game Showcase du 7 juin 2026, elle est rapidement tombée en rupture de stock. Mais le plus choquant est qu'à la revente, elle peut être proposée à des prix stratosphériques.

Une édition collector revenue très cher sur certains sites

Si vous consultez votre plateforme de revente préférée, vous constaterez que l'édition collector de Fable est parfois vendue à plus de 700 euros. C'est notamment le cas sur eBay avec deux annonces repérées en Autriche. Malgré les 86 euros de frais de port et un envoi prévu après la sortie du jeu, plusieurs acheteurs intéressés suivent ces annonces.

À lire également Fable vous fera explorer une nouvelle contrée dans son extension post-lancement

Mais pourquoi un prix si élevé au regard du contenu de cette édition collector ? Rappelons que celui-ci contient le jeu de base, un accès anticipé de 5 jours, l'accès à l'extension du jeu une fois celle-ci disponible, un pin's, un artbook et une statuette représentant Jack of Blades. Si son contenu est assez « classique » pour une édition collector, son stock est la raison de sa valeur démesurée à la revente.

Est-ce qu'un réassort est prévu pour les différentes éditions de Fable ?

Rapidement après l'ouverture des précommandes, ce produit est tombé en rupture de stock. Or, Playground Studios a annoncé qu'il n'y avait plus d'exemplaires disponibles et rien n'indique qu'un réassort soit prévu. Sans une nouvelle vague de précommandes, seules les éditions déjà vendues seront disponibles. Beaucoup ont donc spéculé sur cette probabilité et sur la popularité de la licence pour s'enrichir.

Il faut désormais croiser les doigts pour qu'une nouvelle vague d'éditions collector soit mise en vente, même après le lancement officiel. Fable sera disponible dès le 23 février 2027 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.