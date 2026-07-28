Fable aurait explosé son budget de développement

Le développement du reboot de Fable par Playground Games aurait largement dépassé son budget initial. Attendu pour février 2027, ce jeu de rôle ambitieux cristallise les espoirs des joueurs, mais suscite de vives inquiétudes en interne chez XBOX face à des coûts devenus incontrôlables.

Le retour de la célèbre franchise de jeu de rôle s'annonce monumental, mais la facture risque d'être particulièrement salée pour Microsoft. Selon de récentes indiscrétions, le reboot de Fable, actuellement en préparation chez Playground Games, aurait largement explosé son enveloppe financière. Attendu pour le 23 février 2027 sur Xbox Series X/S, PlayStation 5 et PC, le titre cristallise de nombreuses attentes, tout en illustrant les difficultés actuelles de la branche gaming du géant américain.

Un développement ambitieux aux coûts faramineux

Il faut dire que Playground Games n'a pas fait les choses à moitié pour redonner ses lettres de noblesse à la licence. Le jeu promet un monde ouvert massif, regorgeant d'activités. Les développeurs ont notamment intégré plus de 120 boutiques et un millier de PNJ. Chacun d'entre eux bénéficie de sa propre routine et d'une personnalité unique, le tout sans recourir à l'intelligence artificielle générative pour les doublages. Une telle attention aux détails justifie en partie des coûts de production colossaux.

À cette ambition démesurée s'ajoute un cycle de développement particulièrement étiré. En 2021, l'ingénieur principal Tom Golton confiait déjà travailler sur le projet depuis quatre ans. Si le jeu sort effectivement début 2027, cela signifierait que sa conception aura duré près d'une décennie. De multiples ajustements et changements de direction ont probablement jalonné cette longue période, faisant grimper la facture de manière exponentielle.











Une situation interne tendue chez XBOX

Ces dépassements budgétaires ne passent pas inaperçus dans les hautes sphères de l'entreprise. Selon le journaliste Jez Corden de Windows Central, le budget de Fable a atteint un niveau qualifié de très inconfortable par la direction. Cette situation tombe au plus mal pour XBOX, qui traverse une période de restructuration intense sous l'impulsion de sa nouvelle direction.

Alors que d'autres studios internes comme Obsidian ou id Software ont subi des vagues de licenciements massifs, Playground Games semblait jusqu'ici épargné. Cependant, la pression est désormais maximale. Les jeux à gros budget d'aujourd'hui peuvent coûter jusqu'à 400 millions de dollars à produire. Pour espérer rentrer dans ses frais, Microsoft devra écouler un nombre astronomique de copies, ce qui explique sans doute la volonté de sortir le jeu sur plusieurs plateformes, y compris chez le concurrent direct Sony.

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Mais cette stratégie pourrait finalement ne pas être si bénéfique, étant donné que Sony vient d'annoncer que God of War Laufey sortirait une semaine avant Fable, et deux jours avant son accès anticipé (18 février). Cette confrontation directe risque de cannibaliser les ventes du jeu de Playground Games, les possesseurs de la console de Sony risquant de privilégier la production de Santa Monica Studio, même si celle-ci ne plaît pas à tout le monde, compte tenu de l'absence de Kratos.

Si Fable ne parvient pas à atteindre ses objectifs commerciaux, les conséquences pourraient être dramatiques pour la franchise, qui risquerait de retourner dans les cartons pour une quinzaine d'années supplémentaires. L'avenir du studio lui-même pourrait être menacé si ce pari financier titanesque ne s'avère pas payant. Les prochains mois seront cruciaux pour peaufiner cette aventure fantastique et convaincre les joueurs du monde entier de se lancer dans l'aventure.

Rendez-vous le 23 février donc, sur PC, Xbox Series et PS5. Il est d'ailleurs d'ores et déjà possible de le précommander via notre partenaire Instant Gaming.