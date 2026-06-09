Fable vous fera explorer une nouvelle contrée dans son extension post-lancement

Fable n'est pas encore disponible mais il compte bien occuper les joueurs pendant de longues heures, notamment avec l'annonce de l'extension « L'Ordre héroïque ».

Le Xbox Game Showcase du 7 juin 2026 a permis à Playground Games de donner quelques nouvelles rassurantes de Fable. Bien que le titre ait été repoussé et qu'il ne proposera pas de doublage en français, une date et des images inédites ont été partagées.

Le développeur du titre a aussi profité de l'occasion pour dévoiler « L'Ordre héroïque », une extension qui sera proposée après le lancement du titre. D'ailleurs, celles et ceux qui achèteront l'édition Premium du titre pourront y jouer sans frais. Sur le site officiel du jeu, il est possible d'en apprendre un peu plus sur cette aventure optionnelle.

Exploration, culte mystérieux et inquiétante disparition au programme

L'extension « L'Ordre héroïque » invitera les joueurs à enquêter sur un culte ancestral et sur ses ténébreux secrets. Pour cela, vous devrez vous rendre dans une région encore méconnue d'Albion « regorgeant de dangers, de merveilles et de légendes qui évoquent un pouvoir enfoui au plus profond des âges. » Mais le point le plus intéressant de cette aventure est que les actions des joueurs pourront les ériger en tant que chef de ce culte.

Une fois nommé leader, le joueur pourra transformer le culte afin qu'il prône de nobles valeurs, devenir une organisation malveillante et plus encore. Mais ce nouveau rôle poussera également les héros d'Albion à comprendre la raison de cette soudaine prise de poste et la cause de la disparition du précédent leader.

Aucune date de sortie annoncée pour l'extension de Fable

Si ces premières indications sont encore assez vagues, les joueurs vont devoir prendre leur mal en patience. Sachant que le jeu de base n'est pas encore disponible, il faudra attendre certainement 2027 pour avoir plus de précisions, des visuels ou d'autres détails sur l'histoire de « L'Ordre héroïque ».

Sans grande surprise, aucune date ou fenêtre de sortie n'est mentionnée. Mais si vous êtes déjà convaincus par ces quelques lignes, vous pouvez déjà craquer pour l'édition Premium de Fable ou pour une mise à niveau vers ce contenu bonus. Le titre de Playground Games sera disponible dès le 23 février 2027 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.