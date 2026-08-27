Fable s'offre une nouvelle et longue séquence de gameplay, avec des combats

Playground Games a profité de la gamescom 2026 pour dévoiler un nouvel aperçu de Fable.

Faisant indéniablement partie des jeux les plus attendus de 2027, Fable profite régulièrement de nouvelles informations et images. D'ailleurs, dans le cadre de la gamescom 2026, Playground Games a livré un nouveau trailer de gameplay, centré sur une quête, pour Fable.

De nouvelles séquences de gameplay pour Fable

Pour ce nouvel aperçu de Fable, les développeurs de chez Playground Games ont décidé d'offrir aux joueurs et aux joueuses de nouvelles séquences de gameplay, tirée d'une quête se déroulant à Bowerstone. Il s'agit, ainsi, d'un endroit vaste, avec plus de 130 maisons et 30 entreprises pouvant être achetées. C'est, par ailleurs, à Bowerstone que se trouve la guilde des héros, comme montré dans la vidéo.

Step into Bowerstone, the bustling capital of Albion, and discover a world where every person has a life of their own, every choice has consequences, and every Hero leaves their mark.



See our latest quest gameplay demo from @gamescom: https://t.co/SVggk5X5cf

#Fable… pic.twitter.com/7nObhMdbC4 — Fable (@fable) August 26, 2026

Lors d'une discussion entre le protagoniste et Humphry the Golden, Playground Games en profite pour nous rappeler que tous les choix et toutes les actions auront une conséquence, notamment sur la réputation de notre personnage. En outre, la quête présentée est l'occasion pour le studio d'offrir des images du système de combat de Fable. Dans le cas présent, le héros fait aussi bien usage de son épée que de magie, et même d'une arme à distance (arc). Soulignons que le combat final est proposé selon le niveau de difficulté le plus haut du jeu, comme précisé par le développeur.

Nul doute que cette nouvelle vidéo attisera encore plus l'impatience des joueurs et des joueuses, qui doivent attendre encore quelques mois avant de pouvoir plonger dans l'aventure Fable.











Rappelons, en guise de conclusion, que Fable doit sortir le 23 février 2027 sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.