Fable s'offre une nouvelle et longue séquence de gameplay, avec des combats

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 août 2026 à 15h59
Playground Games a profité de la gamescom 2026 pour dévoiler un nouvel aperçu de Fable.
Fable s'offre une nouvelle et longue séquence de gameplay, avec des combats

Faisant indéniablement partie des jeux les plus attendus de 2027, Fable profite régulièrement de nouvelles informations et images. D'ailleurs, dans le cadre de la gamescom 2026, Playground Games a livré un nouveau trailer de gameplay, centré sur une quête, pour Fable.

De nouvelles séquences de gameplay pour Fable

fable-creature

Pour ce nouvel aperçu de Fable, les développeurs de chez Playground Games ont décidé d'offrir aux joueurs et aux joueuses de nouvelles séquences de gameplay, tirée d'une quête se déroulant à Bowerstone. Il s'agit, ainsi, d'un endroit vaste, avec plus de 130 maisons et 30 entreprises pouvant être achetées. C'est, par ailleurs, à Bowerstone que se trouve la guilde des héros, comme montré dans la vidéo.

Lors d'une discussion entre le protagoniste et Humphry the Golden, Playground Games en profite pour nous rappeler que tous les choix et toutes les actions auront une conséquence, notamment sur la réputation de notre personnage. En outre, la quête présentée est l'occasion pour le studio d'offrir des images du système de combat de Fable. Dans le cas présent, le héros fait aussi bien usage de son épée que de magie, et même d'une arme à distance (arc). Soulignons que le combat final est proposé selon le niveau de difficulté le plus haut du jeu, comme précisé par le développeur.

Nul doute que cette nouvelle vidéo attisera encore plus l'impatience des joueurs et des joueuses, qui doivent attendre encore quelques mois avant de pouvoir plonger dans l'aventure Fable.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Fable doit sortir le 23 février 2027 sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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