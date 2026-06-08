Fable ne proposera pas de doublage français

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 juin 2026 à 15h43
Playground Games a, récemment, précisé que Fable ne disposera pas de VF, ce qui risque de décevoir.
Fable ne proposera pas de doublage français

Comme vous le savez probablement déjà, lors du Xbox Games Showcase, Fable a révélé sa date de sortie, tout en annonçant le retour d'un personnage très connu des fans de la franchise. Toutefois, une mauvaise nouvelle s'est glissée dans le tableau : il n'y aura pas de doublage français sur Fable.

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Pas de VF pour Fable

fable-creature

En effet, il y a très peu de temps, Playground Games a spécifié, dans une réponse adressée à un internaute sur Twitter/X, que Fable ne proposera pas de VF. Le titre sera ainsi « entièrement localisé (audio complet + texte) en anglais, portugais brésilien, allemand et espagnol latino-américain ». De ce fait, Fable ne possédera qu'une « localisation en texte » (sous-titres) en français. Cette information est également visible sur la page Steam du titre, notamment dans l'encart concernant les langues.

Une nouvelle qui risque de décevoir la communauté, et notamment toutes celles et ceux qui espéraient un doublage français pour Fable. Cependant, il y a une raison derrière l'absence de VF sur l'action-RPG en monde ouvert de Playground Games.

L'absence de VF sur Fable expliquée

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Si Playground Games n'a pas partagé d'explications officielles à ce sujet, l'absence de VF dans Fable s'explique, très certainement, par le fait que les artistes français sont contre l'utilisation de l'IA dans le doublage. De ce fait, il y a très peu de chances que Fable se dote d'une VF à l'avenir. Il faudra donc se contenter de sous-titres dans la langue de Molière.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Fable doit sortir le 23 février 2027 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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