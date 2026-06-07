Fable se montre, annonce une date de sortie, et le retour d'un personnage culte

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 juin 2026 à 19h58
Attendu de longue date, le reboot de Fable s'est de nouveau illustré lors du Xbox Games Showcase. Au programme, une date de sortie fixée à début 2027, un trailer riche en informations.
Fable se montre, annonce une date de sortie, et le retour d'un personnage culte

Les joueurs du monde entier attendaient des nouvelles du jeu de rôle en monde ouvert développé par Playground Games. C'est désormais chose faite. Lors du récent Xbox Games Showcase, un tout nouveau trailer a non seulement permis de découvrir des images inédites de gameplay pour Fablemais a également levé le voile sur la date de sortie définitive. La sortie sur PS5 est également confirmée, tout comme le retour d'un antagoniste connu de tous.

Un casting de choix et le retour d'une figure emblématique

Le rendez-vous est donc pris pour le 23 février 2027, pour un début d'année qui s'annonce chargé. La bande-annonce dévoilée met en lumière un tout nouveau personnage central nommé Isabel, incarnée par l'actrice Hayley Atwell, bien connue pour son rôle dans l'univers cinématographique Marvel. Isabel se présente comme une rivale directe du protagoniste. Déjà auréolée du titre d'héroïne, elle partage sa vision très personnelle de l'héroïsme au fil de séquences montrant des combats contre la faune locale et la résolution de quêtes pour les villageois.

Miniature vidéo

Son discours, particulièrement marquant, donne le ton de cette nouvelle aventure. Elle affirme avec conviction sa supériorité et ses ambitions pour le royaume.

Un vrai héros sait comment manier le pouvoir et ne perd pas de temps avec des futilités. Un héros sait comment vivre avec ses choix. Albion est brisé, et je vais le réparer. Albion n'a pas besoin de héros. Il a besoin d'un héros. Et ce héros... c'est moi.

Les dernières secondes de la vidéo ont particulièrement retenu l'attention des passionnés de la première heure. On y aperçoit un individu effrayé face à une silhouette mystérieuse émergeant des flammes, vêtue d'une cape rouge et d'un masque blanc. Les joueurs de la saga y reconnaîtront sans peine une ressemblance frappante avec le grand antagoniste du tout premier jeu, le redoutable Jack of Blades.

Un report stratégique pour éviter l'ombre de Grand Theft Auto

Si la date du 23 février 2027 peut sembler lointaine, elle s'explique par des choix stratégiques majeurs en interne. Il y a quelques jours, Microsoft a confirmé que le titre ne tiendrait pas sa fenêtre de lancement initiale prévue pour l'automne de la même année. La raison est simple, ne pas être concurrencé par GTA 6, et permettre à tous les joueurs de le découvrir dans les meilleures conditions. 

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Quoi qu'il en soit, les développeurs nous en diront davantage dans les semaines qui arrivent, et la communauté a enfin une date de sortie pour l'un des jeux les plus attendus chez XBOX.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Fable nous en dit plus sur la gestion des commerces en tant que patron
Fable 08 septembre 2026

Fable nous en dit plus sur la gestion des commerces en tant que patron

Le directeur du jeu de Fable a, récemment, apporté quelques informations complémentaires concernant l'aspect gestion des commerces et propriétés.
Fable : Découvrez le choix audacieux fait pour créer tous les PNJ du titre
Fable 07 septembre 2026

Fable : Découvrez le choix audacieux fait pour créer tous les PNJ du titre

S'ils permettent d'ajouter de la vie ou de créer diverses interactions, les PNJ sont souvent des personnages mis de côté lors du développement. Mais Fable a fait un choix à contre-courant, mais une technologie pensée pour gagner du temps.
Fable prend un risque majeur avec son système de butin inédit
Fable 31 août 2026

Fable prend un risque majeur avec son système de butin inédit

Attendu pour 2027, le reboot de Fable par Playground Games dévoile enfin les contours de son système de progression. Fini les petites augmentations de statistiques invisibles, les développeurs promettent des améliorations radicales et un butin directement lié à vos relations sociales en jeu.

commentaire (0)