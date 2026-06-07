Fable se montre, annonce une date de sortie, et le retour d'un personnage culte

Attendu de longue date, le reboot de Fable s'est de nouveau illustré lors du Xbox Games Showcase. Au programme, une date de sortie fixée à début 2027, un trailer riche en informations.

Les joueurs du monde entier attendaient des nouvelles du jeu de rôle en monde ouvert développé par Playground Games. C'est désormais chose faite. Lors du récent Xbox Games Showcase, un tout nouveau trailer a non seulement permis de découvrir des images inédites de gameplay pour Fable, mais a également levé le voile sur la date de sortie définitive. La sortie sur PS5 est également confirmée, tout comme le retour d'un antagoniste connu de tous.

Un casting de choix et le retour d'une figure emblématique

Le rendez-vous est donc pris pour le 23 février 2027, pour un début d'année qui s'annonce chargé. La bande-annonce dévoilée met en lumière un tout nouveau personnage central nommé Isabel, incarnée par l'actrice Hayley Atwell, bien connue pour son rôle dans l'univers cinématographique Marvel. Isabel se présente comme une rivale directe du protagoniste. Déjà auréolée du titre d'héroïne, elle partage sa vision très personnelle de l'héroïsme au fil de séquences montrant des combats contre la faune locale et la résolution de quêtes pour les villageois.

Son discours, particulièrement marquant, donne le ton de cette nouvelle aventure. Elle affirme avec conviction sa supériorité et ses ambitions pour le royaume.

Un vrai héros sait comment manier le pouvoir et ne perd pas de temps avec des futilités. Un héros sait comment vivre avec ses choix. Albion est brisé, et je vais le réparer. Albion n'a pas besoin de héros. Il a besoin d'un héros. Et ce héros... c'est moi.

Les dernières secondes de la vidéo ont particulièrement retenu l'attention des passionnés de la première heure. On y aperçoit un individu effrayé face à une silhouette mystérieuse émergeant des flammes, vêtue d'une cape rouge et d'un masque blanc. Les joueurs de la saga y reconnaîtront sans peine une ressemblance frappante avec le grand antagoniste du tout premier jeu, le redoutable Jack of Blades.

Un report stratégique pour éviter l'ombre de Grand Theft Auto

Si la date du 23 février 2027 peut sembler lointaine, elle s'explique par des choix stratégiques majeurs en interne. Il y a quelques jours, Microsoft a confirmé que le titre ne tiendrait pas sa fenêtre de lancement initiale prévue pour l'automne de la même année. La raison est simple, ne pas être concurrencé par GTA 6, et permettre à tous les joueurs de le découvrir dans les meilleures conditions.











Quoi qu'il en soit, les développeurs nous en diront davantage dans les semaines qui arrivent, et la communauté a enfin une date de sortie pour l'un des jeux les plus attendus chez XBOX.