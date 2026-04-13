Fable reporté à cause de GTA 6 ? C'est possible

Le très attendu reboot de Fable pourrait voir sa sortie repoussée à la fin de l'année 2026, voire début 2027. Selon de récentes rumeurs, Microsoft chercherait à tout prix à éviter une confrontation directe avec le lancement colossal de Grand Theft Auto 6 prévu en novembre.
Le retour de la franchise culte de Microsoft prend son temps. Annoncé en 2020, le reboot de Fable développé par Playground Games devait initialement marquer l'année 2025 avant d'être repoussé à 2026
. Si cette fenêtre de tir reste d'actualité, avec la confirmation d'une sortie cet automne
, des bruits de couloir suggèrent que le calendrier interne a été bousculé par un acteur majeur de l'industrie vidéoludique.
L'ombre écrasante de Rockstar sur le calendrier Xbox
Le journaliste Jeff Grubb
, souvent très bien informé sur les coulisses de l'industrie, a récemment partagé des informations cruciales concernant le développement du jeu de rôle. Selon lui, les équipes de Microsoft redoutent l'impact de Grand Theft Auto 6
, dont la sortie est programmée pour le 19 novembre 2026. Cette crainte justifierait un report stratégique.
Apparemment, ils essaient toujours de le sortir cette année, mais ils s'inquiètent du lancement de GTA 6. Si le jeu est repoussé au-delà de la sortie de GTA 6, cela pourrait le pousser en décembre, ce qui en ferait un candidat de choix pour être reporté à 2027.
Ce glissement vers le mois de décembre permettrait à Fable de s'éloigner de l'onde de choc médiatique et commerciale provoquée par le titre de Rockstar. Peu d'éditeurs oseront confronter leurs productions majeures à ce mastodonte qui s'annonce comme un véritable rouleau compresseur capable de monopoliser l'attention et le budget des joueurs pendant de longs mois. Le plus logique serait donc un report pour 2027, bien que cela attristerait la communauté, qui l'attend depuis des années
. De son côté, Playground Games confirme la sortie de Fable pour cet automne
.
Un mal pour un bien pour le monde d'Albion
Ce délai supplémentaire ne serait toutefois pas une mauvaise nouvelle pour les futurs explorateurs d'Albion. Le développement d'un jeu de rôle d'une telle envergure nécessite un temps de peaufinage considérable. En repoussant la sortie à la toute fin de l'année 2026, voire au début de l'année 2027, Playground Games s'offre des semaines précieuses pour optimiser l'expérience et corriger les derniers défauts
.
Lors du Xbox Developer Direct de janvier, les responsables du projet affichaient pourtant une certaine sérénité. Craig Duncan, alors à la tête de Xbox Game Studios, estimait que la priorité restait la qualité intrinsèque de leurs productions
, indépendamment des concurrents.
Cependant, la réalité commerciale semble rattraper les ambitions éditoriales. Fable n'est d'ailleurs pas le seul titre à adapter sa feuille de route. Des rumeurs similaires entourent Gears of War E-Day, que Microsoft souhaiterait également éloigner de la fenêtre de lancement de GTA 6. La nouvelle direction de la branche gaming, incarnée par Asha Sharma, aura la lourde tâche d'orchestrer ce ballet de dates de sortie pour garantir le succès de ses exclusivités
.
Fable arrivera sur PC, PS5, Xbox Series et directement dans le Game Pass, lorsqu'il sortira.
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