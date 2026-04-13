Fable reporté à cause de GTA 6 ? C'est possible

L'édition Collector de Fable déjà en rupture de stock et revendue à prix d'or

Malgré un lancement repoussé à début 2027, les curieux se sont amassés à l'ouverture des précommandes pour les différentes éditions de Fable. L'une d'elles est d'ailleurs en train d'atteindre des sommes records sur le marché parallèle.