Fable obtient l'approbation de Peter Molyneux, qui a pleuré devant le dernier trailer

Peter Molyneux s'est, récemment, exprimé au sujet du reboot de Fable, de Playground Games.
Présente depuis des années dans le paysage vidéoludique, et ce, grâce à son créateur, Peter Molyneux, la licence Fable va avoir le droit à un reboot, dont le développement est mené par Playground Games. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Peter Molyneux a dit quelques mots, aussi touchants que positifs, concernant Fable
.
Peter Molyneux valide Fable
En effet, au cours d'une interview avec PCGamesN, Peter Molyneux, qui est le créateur de la trilogie Fable, s'est exprimé au sujet du reboot de Playground Games
. Le développeur a, alors, indiqué avoir pleuré devant le dernier trailer de Fable
(celui dévoilé lors du Xbox Developer Direct du 22 janvier 2026) :
Je suis quelqu'un de très émotif, je pleure facilement. Même les programmes pour enfants peuvent me faire verser une larme. Quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai été incroyablement ému, car je me suis dit : "Waouh, ce projet auquel nous avons consacré tant de temps a pris un nouvel essor, il va se poursuivre, divertir et apporter de la joie aux gens". C'était mon sentiment général, et j'étais incroyablement fier que quelque chose que nous avions créé il y a tant d'années ait encore une place dans le monde aujourd'hui.
D'ailleurs, Peter Molyneux ne tarit pas d'éloges à propos du reboot Fable, et ce, malgré un petit point négatif
, qui pourrait être revu par Playground Games avant la sortie.
Des louanges de Peter Molyneux envers Fable
Durant ce même échange, Peter Molyneux a donné plusieurs points positifs, mais aussi un négatif, en ce qui concerne Fable
:
Je trouve que l'univers créé par [Playground] est fidèle à Fable. Ils ont vraiment su exploiter l'aspect humoristique et la liberté offerte aux joueurs : ce sont là des points positifs. Le seul petit bémol que je vois, c'est que l'univers dégageait une impression légèrement aseptisée. Fable se déroulait dans une « vieille Angleterre » appelée Albion, où tout n'était pas propre et bien défini. C'était sale et ridicule, et les personnages se promenaient avec des gants énormes et de grosses chaussures : c'était stupide et ridicule ; ce n'était pas réaliste. Pour moi, cette saleté et ce manque de propreté ajoutaient en fait au caractère du jeu dans son ensemble.
Malgré ce « petit bémol
», Peter Molyneux se montre très enthousiaste quant au reboot de Playground Games et indique même qu'il sera au rendez-vous
: « Mais je peux vous assurer que je serai l'un des premiers à jouer à ce jeu, et je suis sûr que je l'apprécierai. Il est très difficile de reprendre la propriété intellectuelle de quelqu'un d'autre et de lui rester fidèle, alors chapeau bas à eux, et je leur souhaite bonne chance pour leur sortie à l'automne
». Nul doute que ces mots raviront Playground Games ainsi que les joueurs.
Rappelons, en guise de conclusion, que Fable
est attendu pour cet automne 2026. Le titre doit arriver sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.
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