Fable : Peter Molyneux est impatient de jouer au reboot de Playground Games

Peter Molyneux a hâte de découvrir Fable, et ce, « en tant que joueur » cette fois-ci.

Créateur de la franchise Fable, Peter Molyneux a, par le passé, dit quelques mots à propos du reboot développé par Playground Games. Il y a très peu de temps, Peter Molyneux a repris la parole et a fait part de son impatience au sujet de Fable.

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Peter Molyneux a « hâte » de découvrir Fable

C'est lors d'une récente interview avec les journalistes de PCGamesN que Peter Molyneux s'est, de nouveau, exprimé au sujet de Fable. Ainsi, le créateur est « fier » de voir la franchise perdurer et a « adoré voir » le reboot de Playground Games évoluer avec le temps :

Je suis extrêmement fier que ce jeu auquel j'ai adoré participer continue d'exister ; c'est ma première émotion, et elle est immense. J'ai vraiment adoré voir comment leur jeu a évolué. La première vidéo de Richard Ayoade que j'ai vue, celle de « Jack et le haricot magique », m'avait un peu inquiété : ça me semblait un peu trop « conte de fées ». Mais leurs dernières vidéos de gameplay m'ont beaucoup rassuré. Ils conservent une partie de ce qui faisait la singularité et le charme de Fable. Je reste curieux de découvrir le système d'alignement et son impact visuel sur le monde, mais je serai le premier à faire la queue pour y jouer ; je peux vous l'assurer.

D'ailleurs, la découverte de Fable pour Peter Molyneux se fera, cette fois-ci, en tant que joueur, et non en tant que développeur.

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Une première pour Peter Molyneux

Durant ce même échange avec PCGamesN, Peter Molyneux a soulevé le fait que sa découverte de Fable se fera en tant que joueur :

Je finis toujours par jouer au jeu que je développe des centaines et des centaines et des centaines de fois. Donc, d'une certaine manière, cette version de Fable sera le premier Fable auquel je jouerai vraiment en tant que joueur. Et ça va être absolument fascinant d'y jouer. J'ai hâte.

Playground's Fable is the first Fable that Peter Molyneux will ever play as a "gamer," and he finds that "fascinating" #Fable #PeterMolyneux #GamingNews https://t.co/52wx1jcysa — PCGamesN (@PCGamesN) October 5, 2026

De nombreux joueurs et joueuses, fans ou non de la franchise, attendent également la sortie de Fable. Pour autant, il va falloir encore patienter quelques mois, car le reboot de Playground Games est attendu pour le 23 février 2027. Date à laquelle Fable se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC.