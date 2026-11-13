Fable partage une nouvelle séquence de gameplay qui laisse les joueurs perplexes

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 13 novembre 2026 à 14h05
Afin de faire patienter les joueurs, un nouvel aperçu de Fable a été partagée par Asha Sharma. Mais la vidéo a provoqué deux types de réactions très différentes.
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Fable partage une nouvelle séquence de gameplay qui laisse les joueurs perplexes

Depuis septembre dernier, Fable partage régulièrement de nouvelles informations à son sujet. Au gré des déclarations, les joueurs ont appris que le titre proposerait une conclusion épique et a présenté plus en détail son système de gestion des commerces. 

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Alors que le titre n'arrivera que dans quelques mois, Asha Sharma a décidé d'offrir de nouvelles images aux joueurs dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de Xbox. Le trailer en question dure 4 minutes et il met en avant des quêtes héroïques dans une version d'Albion plutôt sombre, voire trop sombre pour certains.

Une vidéo qui accompagne un anniversaire, mais qui ne fait pas l'unanimité

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Dans cet extrait, deux personnages avancent dans une forêt d'épines, combattent des monstres et explorent une étrange caverne couverte de bas-reliefs sculptés. La description de la vidéo sur YouTube ajoute quelques précisions. 

Le héros de Briar Hill s'enfonce dans les profondeurs de Deepwood aux côtés d'Arden, un héros local, pour enquêter sur d'étranges phénomènes magiques qui perturbent les habitants d'Oakshire. Ils franchissent alors un seuil où la magie naturelle de Deepwood semble corrompue par une force extérieure, et découvrent des indices sur l'identité — ou la nature — du responsable… 

S'ils donnent un aperçu de l'univers et des mécaniques de combat, ce teaser a reçu un accueil mitigé de la part de la communauté. Que ce soit sur Reddit ou dans la section commentaires de YouTube, beaucoup reprochent au titre de ne pas avoir l'identité de la saga Fable. 

Fable comparé à Dragon Age: The Veilguard

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Certains critiquent fortement la direction artistique du jeu ainsi que ses personnages, même si l'apparence de l'héroïne avait déjà été la cible de la communauté. L'inclusivité est aussi sous le feu des critiques des internautes qui n'hésitent pas à surnommer le jeu « Fable : The Veilguard ». 

Dans le même temps, d'autres reprochent à ce nouveau trailer le manque d'impact visuel sur les effets magiques ou encore l'écriture des dialogues, trop directe. Même s'il est précisé en bas de la vidéo que le titre est toujours en cours de développement et que le rendu final peut changer, ces commentaires risquent de refroidir certains admirateurs de la saga. 

Fable sera disponible à partir du 23 février 2027 sur PC, consoles Xbox Series et sur PlayStation 5.

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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